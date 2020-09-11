快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒天敵威脅本土魚 桃議員質詢秀「琵琶鼠魚」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，養殖業者清不勝清。圖／市議員周玉琴提供
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，養殖業者清不勝清。圖／市議員周玉琴提供

桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫，一池5甲大的池塘就可以撈出好幾千斤琵琶鼠魚，也不知要土葬、火葬還是要自然風乾？農業局長郭承泉坦言確實沒天敵，得靠人工捕撈，市長鄭文燦指示農業局請教專家防治之道。

桃園市養殖漁業發展協會理事長胡榕展說，琵琶鼠俗稱垃圾魚，在台灣沒天敵，且生命力強，「離開水面半天到一天都不會死」，養殖漁民多利用夜間抓捕清除，但仍抓不勝抓，近年埤塘出現琵琶鼠數量明顯增加，推測是民眾或水族業者放生繁衍而來。

周玉琴將琵琶鼠魚裝入袋中，今天在質詢時秀出強調琵琶鼠魚氾濫，她強調，外來種琵琶鼠魚生命力及繁殖力很強，桃園市的埤塘具有灌溉、防災等功能，部分業主作為養殖用途，無奈多處埤塘出現琵琶鼠魚氾濫問題，威脅本土魚種生存及經濟甚鉅。

「琵琶鼠魚外殼很硬，還會割傷本土魚種遍體鱗傷！」周玉琴表示，琵琶鼠魚不能吃，也沒人會吃，加上沒有天敵，不只會搶食其他魚種飼料，其外殼堅硬還會割傷本土魚，影響賣相，更苦惱的是，養殖業者用卡車捕撈琵琶鼠魚，到底要火葬、土葬還是就地風乾，業者無所適從，有的人乾脆倒往其他野生埤塘，生態浩劫難以平息。

周認為，其他縣市也面臨琵琶鼠魚氾濫問題，像台東就舉辦釣魚大賽處理，建議市府也要正視琵琶鼠魚防治、處理議題，建議保價收購徹底解決本土魚類生態浩劫問題。

環保局長呂理德說，一般處理死魚後，會送進焚化爐焚燒，因為魚屍擺放過久，不僅發臭還會有疫病疑慮，若為活魚不可能送進焚化爐處理。

市府農業局漁牧科指出，琵琶鼠魚目前並無天敵物種，由於市府並無相關監測資料，尚無法掌握琵琶鼠魚危害魚種的程度為何，除了將展開水底調查，也會向漁業署請益處理方式，由於釣魚比賽不一定只釣到琵琶鼠魚，也會與漁業試驗所等單位了解，是否有其他自然防治方式，採精準捕捉處理。

桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫。記者張裕珍／攝影
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫。記者張裕珍／攝影
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫。記者張裕珍／攝影
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫。記者張裕珍／攝影
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，養殖業者清不勝清。圖／市議員周玉琴提供
桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，養殖業者清不勝清。圖／市議員周玉琴提供

火葬

延伸閱讀

天敵松貂專捕競爭者 英國紅松鼠意外復育

中職／兄弟米蘭達對決猿隊霸能 兩人都遇天敵

未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

桃園去化廢棄床墊 4600萬買2部破碎機到位

相關新聞

沒天敵威脅本土魚 桃議員質詢秀「琵琶鼠魚」

桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚...

台灣設計展大玩互動科技 新竹公園6展館變身科技控主場

新竹市政府今天公布台灣設計展Check in新竹－人來風的第1主場館新竹公園將主打科技資訊流，體育館的城市終端機、風Li...

客委會主委視察峨眉湖 期望打造成客庄旅遊賣點

新竹縣峨眉鄉大埔水庫過去一直是縣內著名景點，更因其湖光山色美景而被稱為「峨眉湖」，但近年面臨人口流失、老化，使得峨眉鄉觀...

客委會力推竹縣客家文化 三峰炭窯將重點改造

新竹縣寶山鄉三峰村是早期客家庄少有的傳統木炭出產地，新竹縣政府為了保存當地客家文化，規畫三峰社區炭窯教育環境營造計畫，此...

健保署攜手林口長庚 醫療行動車守護復興偏鄉住民健康

桃園市復興區華陵醫療站由健保署委託林口長庚經營，近年積極發展遠距醫療會診服務，並媒合國際扶輪社捐贈之眼科醫療行動車，深入...

巷內美食／6+塔派甜點 現做減糖少負擔

6+塔派甜點店隱身在新竹縣竹北市喜來登商圈的東興路1段巷弄內，白色木造建築在周邊的高樓中特別顯眼，業者每天現做不同口味的...

竹市幼兒運動會 19日登場

新竹市幼兒親子運動會9月19日在港南運河公園登場，以海洋為主題，規畫5大闖關活動，可體驗妞妞車、水槍射擊，還有大球池讓小...

竹北兒十公園規畫 廣納地方意見

新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，也將10多年未整修的兒十公園重新改造，...

苗栗2期公共自行車 上網招標

苗栗縣政府在後龍、通霄、苑裡及公館4鄉鎮籌辦公共自行車第2期工程，已完成站點評估並上網招標，苗栗、竹南、頭份3地2年前已...

清電纜、路牌 新竹專賣局古蹟現風華

新竹市定古蹟台灣菸酒公司新竹營業所，日治時期為專賣局新竹支局。新竹市府昨宣布與台酒公司合作，將新竹營業所打造為2021台...

爭取政院多補助 鄭文燦：下跪也可以

桃園市每年統籌分配稅款與一般性補助款共263.1億元，六都最少，多名市議員昨質詢關心。市長鄭文燦說，桃園一般性補助款只有...

桃園老人三節禮金 明年排富減碼 可省5.3億

桃園市每年發放老人三節禮金各2500元，重陽敬老金2000元，因屢遭審計處檢討示警「非法定社福支出」應排富。市長鄭文燦昨...

熱門新聞

永康88歲豆花伯遭惡劣棄單 黃偉哲買光豆花請客

23歲新北幸運兒 苗栗住民宿抽中百萬休旅車

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。