沒天敵威脅本土魚 桃議員質詢秀「琵琶鼠魚」

桃園有千塘之鄉美名，但近年琵琶鼠魚遭棄養入侵情形嚴重，市議員周玉琴今天在議會總質詢當場拿出琵琶鼠魚，強調外來種衝擊本土魚種，猶如生態浩劫，一池5甲大的池塘就可以撈出好幾千斤琵琶鼠魚，也不知要土葬、火葬還是要自然風乾？農業局長郭承泉坦言確實沒天敵，得靠人工捕撈，市長鄭文燦指示農業局請教專家防治之道。

桃園市養殖漁業發展協會理事長胡榕展說，琵琶鼠俗稱垃圾魚，在台灣沒天敵，且生命力強，「離開水面半天到一天都不會死」，養殖漁民多利用夜間抓捕清除，但仍抓不勝抓，近年埤塘出現琵琶鼠數量明顯增加，推測是民眾或水族業者放生繁衍而來。

周玉琴將琵琶鼠魚裝入袋中，今天在質詢時秀出強調琵琶鼠魚氾濫，她強調，外來種琵琶鼠魚生命力及繁殖力很強，桃園市的埤塘具有灌溉、防災等功能，部分業主作為養殖用途，無奈多處埤塘出現琵琶鼠魚氾濫問題，威脅本土魚種生存及經濟甚鉅。

「琵琶鼠魚外殼很硬，還會割傷本土魚種遍體鱗傷！」周玉琴表示，琵琶鼠魚不能吃，也沒人會吃，加上沒有天敵，不只會搶食其他魚種飼料，其外殼堅硬還會割傷本土魚，影響賣相，更苦惱的是，養殖業者用卡車捕撈琵琶鼠魚，到底要火葬、土葬還是就地風乾，業者無所適從，有的人乾脆倒往其他野生埤塘，生態浩劫難以平息。

周認為，其他縣市也面臨琵琶鼠魚氾濫問題，像台東就舉辦釣魚大賽處理，建議市府也要正視琵琶鼠魚防治、處理議題，建議保價收購徹底解決本土魚類生態浩劫問題。

環保局長呂理德說，一般處理死魚後，會送進焚化爐焚燒，因為魚屍擺放過久，不僅發臭還會有疫病疑慮，若為活魚不可能送進焚化爐處理。