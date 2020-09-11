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客委會力推竹縣客家文化 三峰炭窯將重點改造
新竹縣寶山鄉三峰村是早期客家庄少有的傳統木炭出產地，新竹縣政府為了保存當地客家文化，規畫三峰社區炭窯教育環境營造計畫，此計畫受到客委會重視，目前將由中央及地方政府共同編列1800萬元預算進行工程改造，為寶山鄉觀光產業再添新景點。
縣長楊文科表示，新竹縣寶山鄉三峰社區炭窯教育環境營造計畫是由縣府團隊提出，分別在2016、2017年度向交通部觀光局及2018年向內政部營建署爭取提案補助，但過去經審議非屬補助範疇，因此沒有獲得補助；但寶山鄉其實具有發展與體驗客家傳統文化的觀光條件，因此轉由向客委會爭取，希望客委會能補助地方辦理文化保存的工作，以發展文化旅遊的方式，達到延續客家傳統文化目標。
客委會主委楊長鎮則說，寶山鄉的木炭窯由來已久，過去就是伴著客家農村的需求一直存在，但近代以來因其他能源的利用變多，對於木炭的依賴逐漸降低，但木炭窯所代表的是體現早期客家農村文化的情境，假如能在地方居民的合作協力保存下，可以轉型成窯燒觀光，變成在地新產業。
縣府交通旅遊處表示，炭窯教育環境營造計畫是以文化旅遊為發展主體的計畫，結合周邊三峰涼亭、峰城步道、三元宮、橄欖門市部等，串聯成觀光導覽路線，未來除了窯燒體驗與環境教育空間，還會進行生態步道修整與設置鐵馬驛站。
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