健保署攜手林口長庚 醫療行動車守護復興偏鄉住民健康

桃園市復興區華陵醫療站由健保署委託林口長庚經營，近年積極發展遠距醫療會診服務，並媒合國際扶輪社捐贈之眼科醫療行動車，深入山區提供偏遠山區居民巡迴醫療，讓醫療零距離造福偏鄉居民。

復興區為C型肝炎高風險地區，為使居民能夠接受篩檢並定期追蹤治療，今年遠距會診結合腸胃科專科醫師，架設影像顯示系統於偏鄉醫療站，即時與林口長庚醫院專科醫師連線會診，林口長庚未來亦將開發多點視訊與HIS系統結合的診療作業，成立5G遠距會診站，將醫療巡迴車結合AI裝置提升醫療服務，透過人工智慧系統發展遠距醫療，全力配合政府推動C型肝炎原鄉全治計畫。

今年起更推動居家醫療全方位生理監測裝置系統，搭配手機app及系統即時傳輸，讓家人及醫護人員都可以從系統即時掌握病患健康狀況；另林口長庚更長期致力推動偏鄉兒童早期療育，從幼兒園篩檢服務，今年更由兒童心智科及復健科組成團隊到復興山地區校園進行完整評估及提供治療。