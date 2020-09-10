桃園打造5G車聯網專區 自駕車年底青埔載客

桃園市虎頭山創新園區為全台首座結合車聯智駕中心與資安物聯網中心的測試研發基地，為實踐5G車聯網應用，營運廠商勤崴國際與中華電信、桃園市政府合作在園區打造1處整合5G C-V2X蜂巢式車間通訊做為自駕車與路側設備通訊的5G垂直應用實證場域，可大幅提升自駕車運行安全，另桃園自駕車在青埔地區測試中，預計年底載客。

勤崴國際今天舉行桃園市車聯網應用發展計畫暨5G垂直應用場域啟動發表，展現推動5G垂直應用於自駕車的創新規畫，副市長高安邦、經發局長郭裕信、中華電信總經理郭水義、勤崴國際董事長柯應鴻、國發會專委于台珊、交通部科長劉建邦等人出席。

勤崴國際指出，為建構完整車聯網環境，他們與中華電信合作提供全區覆蓋的5G企業專網，透過5G網路即可傳輸紅綠燈訊號給自駕車、C-V2X車路雲測試情境及車聯網雲端管理平台，如5G有低延遲特性，就能即時將紅燈倒數秒數通知給自駕車行車電腦，避免傳統純靠辨識燈號紅綠燈顏色產生誤差造成的急煞或是闖紅燈，提升安全防護。

園區內也建置5G創新示範應用中心，提供5G雲端遊戲、5G多視角球賽觀賽、5GVR設備觀賞太陽馬戲團等各項創新應用服務展示，今天也展示與IKEA宜家家居的合作，引進升降桌、智慧鎖、環保椅等辦公家具，打造友善的新創工作環境。

高安邦、郭水義等人今出席啟動儀式，參訪IKEA辦公展示間與各項創新應用服務，還體驗5G雲端遊戲玩起賽車，對5G的高速率、低延遲、大連結的特性格外印象深刻。

經發局長郭裕信說，以往自駕車倚賴車上設備運行，透過5G訊號連結，就能強化自駕車與路側設備的溝通，運行更具安全保障，也能協助國內車聯網產業及AR/VR新創領域業者在5G通訊環境中進行產品試煉、服務實證與體驗，可望在創造更多商業模式。