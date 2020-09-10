荷蘭在台辦事處新任代表訪桃園 「學長」鄭文燦幫慶生

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）甫上任抵台，隔離出關後今天下午到桃園市政府拜會市長鄭文燦，雙方針對都市規畫、創新科技及城市交流交換意見。今天恰逢譚敬南生日，市府貼心準備蛋糕替他慶生，讓譚敬南備感窩心直說「感動！」

譚敬南與台灣緣分頗深，30年前求學期間曾到台灣大學當1年交換學生，接著在荷蘭在台辦事處服務3年後離台，其後陸續在海牙以及荷蘭駐布魯塞爾、北馬其頓、重慶、孟買的代表單位任職，著重歐洲統合、促進荷蘭與亞洲經貿關係，時隔30年後重返台灣，譚敬南笑說「就像回家一樣」，也感謝隔離期間桃園送的防疫關懷包及慰問信。

譚敬南今天在代表特助潘逸梅、經濟處副處長陳香吟、新聞與文化事務官蘇立等人陪同下到市府拜會鄭文燦，有意思的是，鄭文燦30多年前也就讀台灣大學，可以說是譚敬南的「學長」，2人今天在桃園市政府首度相見歡，還互贈禮品，氣氛不錯。

鄭文燦說，荷蘭發展創新、科技及城市循環經濟成績亮眼，桃園則是以電子產業重心，在科技產業創新上占有舉足輕重地位的半導體整合系統商ASML，正位在桃園的遠雄自由貿易港區，盼日後能與荷蘭在科技、創新及文化能有更多交流互動，此外，桃園推動許多建設，也保留埤塘設施，期待未來和荷蘭就水利相關工程交流合作。

譚敬南說，桃園目前正在打造航空城，是一個創造都市新面貌的絕佳機會，打造鹿特丹市場的荷蘭團隊MVRDV也加入設計購物中心，相信荷蘭知名的空間規畫和物流知識，都能貢獻桃園的發展，他也當面邀請鄭市長未來如果有機會，能再次造訪荷蘭。