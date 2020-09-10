桃園本土登革熱確診全台最多 市府巡查孳生源至1周4次

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，強調清除積水容器重要性。記者張裕珍／攝影
本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，強調清除積水容器重要性。記者張裕珍／攝影

本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告提到，1隻蚊子生6胎、1胎可孵200顆蛋，「清除積水容器就沒有孑孓」，足見積水容器清除仍是防治登革熱根本。避免再有第4波疫情，桃園區將提高巡檢孳生源頻率至1周4次，鄰近行政區為每周2到3次。市長鄭文燦說，登革熱疫情還未結束，全市全面動員孳清，若查獲陽性積水容器，最高罰1萬5千元。

衛生局科長葉潔瑩說，今年桃園登革熱病例22例，包含境外移入7例、本土15例。本土確診個案全在桃園區，分別為玉山里1例、長安里11例、西湖里1例、中泰里1例、中聖里1例，其中有10例為無症狀感染，是衛生局透過社區篩檢發現的潛在個案。

登革熱防疫工作分為成蚊與幼蟲2大項，葉潔瑩提到，防治成蚊靠化學噴藥與防叮咬措施，但最關鍵仍是對付孑孓，因為化學防治只能殺掉1隻蚊子，但一旦清除積水容器，就能避免孳生孑孓甚至大量孵化，造成染疫風險，從國衛院近期在桃園的監測報告也顯示，玉山里、長安里爆發疫情後經過積極巡檢，陽性積水容器比例已有降低。

市府衛生局長王文彥說，為強化清除積水容器，衛生局將13個行政區分級執行孳生源巡查及清除作業，桃園區為本土登革熱疫情熱區，訂為每周4次（周一、三、五、日），鄰近桃園區的中壢、八德、蘆竹與龜山區為每周3次（周二、四、六）、其他8個行政區為每周2次（周三、六）。

王文彥說，將以里為單位，提供充足作業工具，並會採購發放防蚊液，也請環保局提供蘇力菌，可投入無法清除的積水容器當中，由於桃園已有三波疫情，「有一有二有三，也可能出現第四波疫情」，希望大家都能動起來，也趁此機會將家園打掃乾淨。

本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，強調清除積水容器重要性。記者張裕珍／攝影
本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，強調清除積水容器重要性。記者張裕珍／攝影
本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，市長鄭文燦指示各局處配合。記者張裕珍／攝影
本土登革熱陸續有3波疫情，桃園累計15人確診，市府衛生局今天在市政會議專案報告，市長鄭文燦指示各局處配合。記者張裕珍／攝影

衛生局 疫情 登革熱

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