電動巴士消防訓練 守護消防員自身及民眾安全

為響應環保，減少空氣汙染，桃園市大溪區推出「710大溪─捷運永寧站」電動公車路線，雖便於民眾搭乘使用，但也帶來了災害搶救上，風險提升的隱憂。有鑑於此，桃園市消防第二大隊圳頂、大溪分隊利用閒暇時間前往電動巴士總站，邀請廠方工程師為消防同仁說明該公司的電動巴士緊急應變處理原則，防範未然。

消防人員指出，電動巴士在事故搶救處置上是新的領域。每款式電動巴士在研發製造上不盡相同，在搶救上不僅要面對火勢上的危險，車內大容量的電池產生的電擊危害，更是消防人員在執行搶救時的一大風險。邀請廠方工程師解說該電動巴士緊急應變處理原則，讓消防同仁了解電動巴士車內高壓電路緊急斷電處置，施行破壞救助勤務時如何避開電擊危險，及車輛起火時的有效進行滅火動作。