電動巴士消防訓練 守護消防員自身及民眾安全

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
電動巴士消防訓練，保護消防人員自身及民眾的安全。圖／第四大隊提供
電動巴士消防訓練，保護消防人員自身及民眾的安全。圖／第四大隊提供

為響應環保，減少空氣汙染，桃園市大溪區推出「710大溪─捷運永寧站」電動公車路線，雖便於民眾搭乘使用，但也帶來了災害搶救上，風險提升的隱憂。有鑑於此，桃園市消防第二大隊圳頂、大溪分隊利用閒暇時間前往電動巴士總站，邀請廠方工程師為消防同仁說明該公司的電動巴士緊急應變處理原則，防範未然。

消防人員指出，電動巴士在事故搶救處置上是新的領域。每款式電動巴士在研發製造上不盡相同，在搶救上不僅要面對火勢上的危險，車內大容量的電池產生的電擊危害，更是消防人員在執行搶救時的一大風險。邀請廠方工程師解說該電動巴士緊急應變處理原則，讓消防同仁了解電動巴士車內高壓電路緊急斷電處置，施行破壞救助勤務時如何避開電擊危險，及車輛起火時的有效進行滅火動作。

第四大隊大隊長戴明杉表示，電動車是未來車輛發展趨勢，每種品牌車輛所使用電池容量及安裝位置均不盡相同，在搶救危險性上亦高於一般車種。消防人員利用時間學習新的專業知識與技能，將來在災害搶救上不僅能於第一時間緊急遮斷電達到自我防護，更能保護民眾的安全。

電動巴士消防訓練，保護消防人員自身及民眾的安全。圖／第四大隊提供
電動巴士消防訓練，保護消防人員自身及民眾的安全。圖／第四大隊提供

巴士 事故

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