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23歲新北幸運兒 苗栗住民宿抽中百萬休旅車
苗栗縣政府配合安心旅遊政策，加碼推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」，第二階段加碼抽好禮活動今天下午在尚順君樂飯店，由苗栗縣長徐耀昌抽出，過程並直播，新北市23歲的連姓市民幸運獲得百萬名車大獎，他在大湖「上山回家」民宿住宿，消費4500元，十分幸運。
苗栗縣的安心旅遊加碼，最大獎項為LUXGEN百萬名車U7，共有2輛，每2個月抽出1輛，今天抽出第一輛，剩下的1輛預11月初抽出，另外10月前到苗栗旅遊住宿一晚的消費者，也都有機會參加百萬名車抽獎。
苗栗縣文化觀光局指出，今天是「Fun遊苗栗，好禮大放送」第2次抽獎日，這期最大獎納智捷百萬休旅車抽出1台，其他獎項還包括4台64G的iPhone11、尚順君樂飯店行政套房2張、馥藝金鬱金香酒店景觀大套房住宿券2張、飛牛牧場住宿券2張、享沐時光莊園度假酒店雙人住宿券1張、雲水溫泉度假村平日馬卡龍住宿券1張、普羅旺斯鄉村民宿住宿券1張、楓葉地圖民宿住宿券1張。
文觀局長林彥甫表示，苗栗縣在交通部觀光局安心旅遊專案期間，月月抽好禮，隔月抽汽車。另外，活動有開放補登，凡手持7月1日至10月31日止4個月期間的苗栗縣住宿發票或憑證，只要消費滿1000元，不論是旅行團或自由行，都可在活動網站登錄參加抽獎，每階段未中獎序號還可累積至下期，歡迎民眾踴躍登錄。
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