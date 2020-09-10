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苗栗第2期公共自行車上網招標 4鄉鎮推動設站點

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在後龍、通霄、苑裡及公館籌辦公共自行車第2期租賃系統建置工程，在完成4鄉鎮站點評估後，9月7日已上網招標，圖為第1期工程在縣立圖書館設置的站點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在後龍、通霄、苑裡及公館籌辦公共自行車第2期租賃系統建置工程，在完成4鄉鎮站點評估後，9月7日已上網招標，圖為第1期工程在縣立圖書館設置的站點。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在海線後龍、通霄、苑裡及山線公館籌辦公共自行車第2期工程，現已完成4鄉鎮的站點評估作業，縣府9月7日並上網招標，縣內2年前率先在苗栗、竹南、頭份3地開通公共自行車YouBike站點，且提供前30分鐘免費的優惠，方便不少學生和通勤族使用，這次第2期工程開始推動，也有人口不足萬人的鄉間居民期盼設置站點，但礙於人口數及效益，縣府表明目前恐難如願。

西湖鄉廖姓讀者投書聯合報指出，苗栗縣規畫在後龍、通霄、苑裡、公館設置公共自行車站點，西湖鄉身為偏鄉但有觀光特色，不能因為不到2萬人就被扼殺設置YouBike站點的基本權益，近年政府推廣「低碳觀光」，西湖鄉有知名與噢哈娜咖啡屋、大媽祖石雕、劉家古宅等景點，但沒YouBike站點，很難讓遊客輕鬆到達。

縣府工務處交通規劃科表示，縣府規畫的公共自行車第2期工程以人口數3萬以上的鄉鎮市，委託台灣營建研究院進行評估，每個鄉鎮評選10到15個適合的站點，各鄉鎮最近都已完成評估，工務處已於9月7日上網招標，將公告25天，如順利完成招標作業，屆時各鄉鎮實際設置的站點位置，仍要進一步與得標廠家研商確定。

交通規劃科長杜英嘉指出，公共自行車設置必須符合需求及營運效益，因此站點的規畫也以火車站、學校、機關、人潮聚集等場域為主要評估考量方向，人口數不足的地區在現階段還欠缺設置的條件。

苗栗縣現已完成的公共自行車租賃系統建置案由微笑單車公司得標，縣府與對方簽約合作在苗栗、頭份、竹南建置共30處站點，串連行政機關、學校、公園等地，提供通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒、運動、旅遊等服務功能，包括苗栗火車站等地站場，學生通學使用尤其頻繁。

苗栗縣政府在後龍、通霄、苑裡及公館籌辦公共自行車第2期租賃系統建置工程，在完成4鄉鎮站點評估後，9月7日已上網招標，圖為第1期工程在縣立圖書館設置的站點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在後龍、通霄、苑裡及公館籌辦公共自行車第2期租賃系統建置工程，在完成4鄉鎮站點評估後，9月7日已上網招標，圖為第1期工程在縣立圖書館設置的站點。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 YouBike

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