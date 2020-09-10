竹市幼兒親子運動會19日登場 　五大關卡大冒險

「109年度幼兒運動會」下周六將在港南運河公園登場，今年親子運動會以海洋為主題，規畫五大闖關活動，可體驗妞妞車、水槍射擊，還有大球池讓孩子替進去玩個夠，活動也融入海洋教育理念，讓孩子從小就邊玩邊學習如何尊重不同的生物，誠摯邀請父母帶著孩子共同體驗海洋冒險。

教育處表示，幼兒親子運動會將於9月19日周六下午3點到6點舉辦，以海洋大冒險為主題，結合體能活動與海洋探險意象設計五大闖關活動，包含航向大海、海底尋寶、乘風破浪、叫我神槍手及海底大作戰等關卡，可體驗妞妞車、大球池、水槍射擊等活動，同時學習保護海洋環境。

教育處代理處長沈靜濤表示，活動配合防疫採實名制，鼓勵親子上網報名，共有500組、1000個名額，現場贈送紀念號碼布，集滿5關可兌換毛巾及專屬獎狀；現場拍照區打卡，贈送幼兒冰棒限量300支，換完為止。