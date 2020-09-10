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國民黨反美豬開放進口 苗栗縣3場次連署活動
國民黨反對美國豬肉進口，苗栗縣黨部11日上午10點、12日上午10點、13日上午9點，分別在苗栗市中苗社區活動中心、頭份市苗栗縣議員徐功凡服務處，及後龍火車站3處，辦理連署加入全國性公民投票案提案人活動，縣黨部歡迎民眾踴躍響應。
國民黨縣黨部指出，全國公投案提案的主文內容，「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」。
政府宣布開放美豬、牛進口，引發國民黨不滿，苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦8月31日率議會黨團，高喊「開放瘦肉精、鄉親不安心」口號，鍾東錦並表示，黨團將會提案修正食安自治條例，瘦肉精零檢出納入，為鄉親健康把關。
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