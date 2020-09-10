台灣設計展號召千名志工 「竹科人指定包款」成行頭

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」10月將於竹市登場，市長林智堅今號召千名志工，於10月1日至11日與全台頂尖的設計策展團隊近距離合作，所有志工都將贈予「特製口罩與徽章」為標準配備，只要服務滿10個班次，就可獲得有「竹科人指定包款」之譽的設計小包，邀請更多民眾一起加入。

2020台灣設計展主打「整個城市都是展區」，體育館主展場主打科技互動，更有綿延兩公里的步行軸線連結到舊城展區，一次打開五處古蹟、老建築讓老屋控逛得過癮；林智堅說，因展區遍及市中心，需要號召更多志工一起投入「設計團隊」，即日起開始報名，不只是看展，更與設計零距離。

社會處長李季縈說，為招募更多民眾投入志工行列，市府為所有志工都準備一身「標配」，螢光綠粉相間的設計展獨家口罩、新竹獸徽章，皆配上本次主視覺設計師葉忠宜的設計logo，讓志工出勤一身最潮裝備，只要年滿16歲、領有志願服務紀錄冊，即日起即可報名。

服務滿10個班次，市府將送上志工限定的「設計小包」。產發處指出，這款格狀包來頭不小，是「竹科工程師的指定包款」，工程師等出入無塵室時須檢查全身裝備，半透明包包能夠透視隨身攜帶物，且便於攜帶、容易取得，也因此成為竹科人「出任務」必備的好夥伴。

產發處指出，設計展以此工程師包款為原型，結合設計展主視覺的「新竹獸綠」，全面客製化將全透材質改為霧透，連揹帶、扣環都是特別搭配，側也特別保留卡夾功能，搭配2020台灣設計展logo布標，為這組傳說中的工程師指定包再添實用性。