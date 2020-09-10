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頭份市公所便民 路邊停車繳費變更多元
苗栗縣頭份市公所便民，提供多元繳費管道，9月起新增7-11、全家超商補單繳納路邊停車費，繳費期限內可持紙本繳費單據到頭份市公所，或頭份市信東路217號停車收費據點服務處，或至4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）櫃檯繳費。
頭份市公所指出，民眾如果遺失紙本單據，也可至4大超商，利用多媒體事務機查詢並列印繳費單，至超商櫃枱繳款，或撥打免付費電話0800888624)查詢。
另，今年10月起新增行動支付App（LINE Pay、街口支付）查詢繳費服務，民眾亦可至「頭份市路邊停車費查詢系統（http://tfpark.futek.com.tw/）」，進入停車費查詢頁面後，輸入車號即可查詢半年內所有未繳費資料。
市公所提醒民眾停車費應於停車次日14天內繳納，期限未繳費者，公所先以平信通知並加收8元工本費，如仍未繳納，再以雙掛號通知，加收50元工本費，如民眾仍未於第2次催繳期限內繳納者，將依道路交通管理處罰條例處300元罰鍰，並追繳停車欠費。
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