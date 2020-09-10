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桃園老人三節禮金 明年擬排富、縮水至2千元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天在議會說，發放三節禮金將朝所得稅率20％以上排富，並從2500元改發2千元，預計可節省5.3億元。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天在議會說，發放三節禮金將朝所得稅率20％以上排富，並從2500元改發2千元，預計可節省5.3億元。記者張裕珍／攝影

桃園市每年發老年市民三節禮金每節2500元，加上重陽敬老金2000元，長者每年可領9500元全台最優，但屢被審計處示警非法定社福支出應設排福。市長鄭文燦今天說，發放三節禮金將朝所得稅率20％以上排富，並從2500元改發2千元，預計可節省5.3億元，明年預算朝此方向編列，並強調三節禮金變成6千元，依舊是全國最高。

鄭文燦今天在議會面對議員關切財政、福利發放情形，表示三節禮金總經費逐年成長，從升格第1年14億元到今年將近23億元，增加將近10億元，由於老年人口成長迅速，「如果沒有改變的話，不包括重陽敬老金，三節禮金很快會破30億元」，因此著手檢討，明年三節禮金增加排富條款，並設置預算天花板，以控制財政負擔成長。

鄭文燦表示，依照現行財政計算，明年研擬調降三節禮金發放金額，從現行2500元恢復到以前縣府朱立倫時代發放金額2千元，估計可以節省5.3億元左右，明年度預算已經朝此方向編列，至於重陽敬老金2千元，確定保留不變。

桃園市研擬明年三節禮金縮水至2千元，社會局預算已經完成籌編，待送進議會定期會審議。鄭文燦也說明三節禮金由來，從縣府呂秀蓮時代開始發每節2千元，在吳志揚時期加碼到2500元，明年研擬恢復至2千元，1年三節禮金6000元，依舊是全國最高。

鄭進一步解釋，經過排富與天花板機制調整，三節禮金預算可掌握在17億5000萬元左右，比原本23億元，可減少支出5億元左右，由於人口會自然增加，市府原則希望不要超過20億元，以目前17億元來說，約有27萬名長者可領到，並強調成長度需要再度試算，目前先行微調，否則未依據審計部要求做好財政管理，恐被倒扣社福補助款。

依據社會局現行發放辦法，桃園市老年市民三節禮金，年滿65歲市民（原住民滿55歲），設籍本市6個月以上且有居住事實者，符合資格者，每人每節（農曆春節、端午節、中秋節）發放2500元整。

桃園市長鄭文燦今天在議會說，發放三節禮金將朝所得稅率20％以上排富，並從2500元改發2千元，預計可節省5.3億元。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天在議會說，發放三節禮金將朝所得稅率20％以上排富，並從2500元改發2千元，預計可節省5.3億元。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 重陽敬老金

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