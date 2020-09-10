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歐盟認證咖啡豆 幼安教養院中秋節禮盒推新品

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
中秋節禮盒是苗栗市幼安教養會主要收入，每年發表會成了盛事，苗栗縣長徐耀昌等人呼籲踴躍認購。記者范榮達／攝影
中秋節禮盒是苗栗市幼安教養會主要收入，每年發表會成了盛事，苗栗縣長徐耀昌等人呼籲踴躍認購。記者范榮達／攝影

苗栗市幼安教養院今天辦理身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，除了主打明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅，今年新品的咖啡禮盒經過歐盟認證有機咖啡豆，比賽級烘豆機製造，茶香鳳梅酥更是融入在地茶園頭等獎無毒紅茶製成，成了全場的焦點。

中秋節禮盒是幼安主要收入，每年發表會成了盛事，苗栗縣長徐耀昌幾乎不缺席，今天還有立委徐志榮太太王慧珍、縣議員余文忠，及苗栗郵局經理吳宏泰等人參加，幼安院長林勤妹表示， 院方希望透過技能養成、院生可以回歸社區，並在社區工作，「雖然烏龜慢慢走，終有一天還是會到達他們想去的地方」！

徐耀昌、王慧珍等人與院生一起動手做月餅，徐耀昌說，「給他魚吃不如教他如何釣魚」，讓院生從中學習製作並獲得鼓勵，邀請企業共襄盛舉月餅認購，也可以認捐把愛傳出去，分送月餅到弱勢家庭，讓社區弱勢家庭可以過個佳節，預計籌募1500份溫馨月餅。

幼安中秋禮盒推出新品咖啡禮盒、茶香鳳梅酥，由國際認證咖啡師黃于珍帶領團隊研發而成，咖啡是經過歐盟認證有機咖啡，使用比賽級烘豆機，特選咖啡豆調製，風味與眾不同，希望一炮而紅，也建立消費者黏著度，茶香鳳梅酥使用苗栗市八甲楊敏珠茶園頭等獎無毒紅茶製成，口感酸甜帶橙果香氣，後韻茶香回甘。

今天苗栗縣政府並公布5家參與優先採購網路資訊平台名單，包括幼安教養院電話037-366995、新苗發展中心電話037-430430、聲暉協進會電話037-275336、多元創業就業開發協會電話037-253776、阿昌清潔庇護工場電話037-370996，優採不但是中秋送禮首選，也展現公益愛心。

苗栗市幼安教養院今天辦理身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，院生非洲鼓表演炒熱氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗市幼安教養院今天辦理身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，院生非洲鼓表演炒熱氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌等人今天參加幼安教養院身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，呼籲踴躍認購。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌等人今天參加幼安教養院身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，呼籲踴躍認購。記者范榮達／攝影

咖啡 月餅 中秋節

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