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歐盟認證咖啡豆 幼安教養院中秋節禮盒推新品
苗栗市幼安教養院今天辦理身心障礙者月餅成果發表暨宣導會，除了主打明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅，今年新品的咖啡禮盒經過歐盟認證有機咖啡豆，比賽級烘豆機製造，茶香鳳梅酥更是融入在地茶園頭等獎無毒紅茶製成，成了全場的焦點。
中秋節禮盒是幼安主要收入，每年發表會成了盛事，苗栗縣長徐耀昌幾乎不缺席，今天還有立委徐志榮太太王慧珍、縣議員余文忠，及苗栗郵局經理吳宏泰等人參加，幼安院長林勤妹表示， 院方希望透過技能養成、院生可以回歸社區，並在社區工作，「雖然烏龜慢慢走，終有一天還是會到達他們想去的地方」！
徐耀昌、王慧珍等人與院生一起動手做月餅，徐耀昌說，「給他魚吃不如教他如何釣魚」，讓院生從中學習製作並獲得鼓勵，邀請企業共襄盛舉月餅認購，也可以認捐把愛傳出去，分送月餅到弱勢家庭，讓社區弱勢家庭可以過個佳節，預計籌募1500份溫馨月餅。
幼安中秋禮盒推出新品咖啡禮盒、茶香鳳梅酥，由國際認證咖啡師黃于珍帶領團隊研發而成，咖啡是經過歐盟認證有機咖啡，使用比賽級烘豆機，特選咖啡豆調製，風味與眾不同，希望一炮而紅，也建立消費者黏著度，茶香鳳梅酥使用苗栗市八甲楊敏珠茶園頭等獎無毒紅茶製成，口感酸甜帶橙果香氣，後韻茶香回甘。
今天苗栗縣政府並公布5家參與優先採購網路資訊平台名單，包括幼安教養院電話037-366995、新苗發展中心電話037-430430、聲暉協進會電話037-275336、多元創業就業開發協會電話037-253776、阿昌清潔庇護工場電話037-370996，優採不但是中秋送禮首選，也展現公益愛心。
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