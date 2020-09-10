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打造兒童喜愛的好玩公園 竹北兒十公園廣納在地建議

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造。圖／聯合報系資料照
新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造。圖／聯合報系資料照

新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造，工程預計明年9月完工，近期已舉辦公園設計規畫說明會，廣納在地建議並凝聚地方共識，由建築師團隊修正完畢，11月將再辦理一場說明會。

縣長楊文科表示，兒十公園過去有骨頭溜滑梯遊具，受到眾人的喜愛，由於設施年久失修而拆除，未來將盡力朝向原有攀爬溜滑梯方向規畫；此外，縣府團隊也推動3年投入2億元，打造22座特色公園，並舉辦多場說明會、兒童參與式工作坊，讓大小朋友參與設計規畫，獲得最直觀的意見。

交旅處長游志祥表示，兒十公園將以「希望森林」為設計主軸，重視人本及孩童的需求，拆除既有罐頭式遊具，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區等，採多元主題式分齡分區，並保留當地信仰中心福德宮及原有的籃球場，及兒十公園的綠化空間，與周遭文化局演藝廳、文化公園、爬蟲兩棲公園及豆子埔溪，整合為一個完整藍綠帶空間。

游志祥說，兒十公園去年已開過2次說明會，近期舉辦說明會中，除設計建築師更詳盡說明目前規畫設計，議員及市民代表也建議可增加身障人士的相關設施，參與民眾則針對公園遊具實用性提出建議，交旅處將彙整相關建議後提供給設計單位參考，在不超過預算額度範圍內，並考量使用者安全及維護管理便利性，對公園規畫進行調整。

新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府斥資3.5億元興建竹北市光明一路停6停車場，改善光明商圈停車位不足問題，同時也將10多年未整修的兒十公園重新改造。圖／新竹縣政府提供
兒十公園近期舉辦設計規畫說明會，廣納在地建議並凝聚地方共識，由建築師團隊修正完畢，11月將再辦理一場說明會。圖／新竹縣政府提供
兒十公園近期舉辦設計規畫說明會，廣納在地建議並凝聚地方共識，由建築師團隊修正完畢，11月將再辦理一場說明會。圖／新竹縣政府提供

建築 溜滑梯

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