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苗栗縣DOC駐點勇奪教育部「真人四格漫畫」5獎項
苗栗縣銅鑼、公館、卓蘭及三灣的數位機會中心(DOC)駐點，參加教育部資安素養真人四格漫畫徵稿比賽，分獲銀獎、佳作、優選及參加獎等5個獎項肯定，成果亮眼；各參賽作品中，其中銅鑼DOC學員李素梅的參賽作品「我遭詐騙了！」勇奪銀獎殊榮、銅鑼DOC團體參賽作品「個資千萬別亂填」與公館DOC團體作品「假新聞清潔劑」榮獲佳作、卓蘭DOC團體作品「網路沉迷，誤人誤事！」獲優選，三灣DOC團體作品「小心有詐」獲參加獎，展現苗栗各鄉鎮DOC對資安素養的重視與創作能量。
苗栗縣政府教育處指出，為推廣地方數位學習，帶動社區數位資訊能力提升，縣府教育處與明基友達基金會合作輔導苗栗縣數位機會中心，目前共設有8處數位機會中心(簡稱DOC)，打造社區數位共享環境，期盼增進民眾數位應用能力，進而推動在地特色數位行銷，活絡地方經濟，打造偏鄉民眾數位應用亮點。
今年初以來，因受到新冠肺炎疫情影響，DOC實體開課量減少，為持續推動地方數位教育，DOC輔導團隊展開系列的雲端特訓，希望提升學員數位應用及創意能力，落實學員「停課不停學」精神，數位機會中心雲端特訓營還結合年度競賽活動，在駐點人員線上教育訓練課程中推廣資安素養「真人四格漫畫」活動。
教育處指出，課程除特訓駐點人員成爲種子講師，並同步帶動鼓勵DOC學員踴躍創作參與競賽；資安關注主題原本與民眾的日常生活就密切相關，在DOC親善學堂「假新聞清潔劑」課程後，學員更懂得辨別假訊息，關於詐騙主題掌握，學員也靈感大躍進，揪團自發性討論短篇故事，小組合作拍照參與後製，用精選特效對話框呈現有趣的創意對話，自製幽默的「真人四格漫畫」。
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