桃園醫院辦青銀共餐 由實習學生替長輩準備特殊餐點

衛生福利部桃園醫院的營養科舉辦青銀共餐「食」分幸福活動，於桃園醫院附設日間照顧中心「桃樂居」由暑期營養系的7名實習學生與長輩同樂，從市場採買、設計菜單到餐點製作皆由學生一手包辦，最後再與長輩圍桌共餐，傳達對長輩的關愛。

桃園醫院也為長輩們講解常見的身體老化現象，如骨質疏鬆症的預防方法，增進長輩對於骨質疏鬆症的認識，並搭配「健康暖身操」的帶動唱跳，鼓勵長輩藉由適度運動活躍身心。

「食」分幸福共餐時間，營養科實習生前一周已先詢問長輩們最想吃的餐點，再依照需求設計並親自準備，提供自助餐式的午餐，讓長輩們能自由選擇多樣的餐食。其中，高鈣點心「黑芝麻奶酪」不僅符合活動的主軸，更是受到在場多位長輩的喜愛，開心享用飯後的甜點時光也獲取豐富的鈣營養。

桃園醫院營養科范純美主任表示，實習生透過與日照中心的阿公阿嬤共餐服務，增進與高齡長者相處、互動的機會，並期望藉此服務，讓實習生學習依照長輩想吃食物配合咀嚼功能及身體疾病上的特殊條件設計出美味可口又符合營養需求的餐點。

社工室主任余珮瑜則說，近年來台灣高齡化社會的問題日漸浮出，如何創造高齡長者與社會互動的機會也更受重視。桃園醫院結合暑期來醫院實習學生舉辦社區活動，有愛與關懷陪伴的注入，共食的凝聚讓老人不再孤單。