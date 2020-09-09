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新街溪下游遭漏油汙染 桃環局限期改善最高罰300萬
桃園市大園區軍史公園旁的新街溪下游今天民眾發現一片廢油汙油花汙染，市議員徐其萬、游吾和接獲檢舉，會同市府環保局稽查員氌查，循新街溪上游追查，發現大園古亭路一家化學廠未妥善清理廠內油汙，沿廠內雨水收集陰井續流到新街溪汙染河川，環保局今天下午表示，該化學廠汙染明確，限期一周內改善，依違反水汙染防治法規定告發處3萬元到最高300萬元罰鍰。
徐其萬表示，他接到檢舉新街溪下游、軍史公園旁的河川，突然冒出油汙汙染，在新街溪右岸出現陣陣油汙油花，立即會同環保稽查員到現場會勘，要求環保局盡快清理汙染，避免影響沿岸環境。游吾和說，他接到漁民檢舉前往會勘，發現工廠油汙漏油汙染新街溪沿岸招潮蟹等生態，影響魚苗生長，環保局應依法究辦。
該化學廠表示，該廠也是環保查員進廠查出油汙才驚覺違法，殘留油汙是前手業者遺留尚未清理，導致油汙流至廠外溝渠續流，造成新街溪汙染，該廠會負起清理責任。
市府環保局表示，該局獲報會同游吾和、徐其萬循線往上游追查，發現古亭路一家化學工廠未妥善清理廠內油汙，進廠稽查，發現油漬沿廠內雨水收集陰井流到新街溪，造成新街溪河川汙染，該工廠雨水溝、陰井有油汙殘留，汙染確實，要求業者鋪設攔油索及吸油棉緊急應變，避免新街溪汙染擴大，並依違反水汙法規定告發，限期本月16日前改善完成。
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