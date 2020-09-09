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龍潭高低揚灌區「水利孤兒」 水利會10月改制後望解套

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市龍潭區高低揚灌區40年前因抗繳水租與抽水站電費，被畫出石門農田水利會灌區外迄今，市議員徐玉樹今天質詢認為，現在水源短缺，農民想再申請納入灌區卻被拒絕，猶水利孤兒，市府應協助恢復。圖／桃園市議會提供
桃園市龍潭區高低揚灌區40年前因抗繳水租與抽水站電費，被畫出石門農田水利會灌區外迄今，市議員徐玉樹今天質詢認為，現在水源短缺，農民想再申請納入灌區卻被拒絕，猶水利孤兒，市府應協助恢復。圖／桃園市議會提供

桃園市龍潭區高低揚灌區40年前因抗繳水租與抽水站電費，被畫出石門農田水利會灌區外迄今，市議員徐玉樹今天質詢認為現在水源短缺，農民想再申請納入灌區卻被拒絕，欠缺用水正義，市府應協助恢復。市長鄭文燦說，農田水利會10月改制，可望納入灌區，另非灌區土地亂象多，也請水務局與水利會協商爭取公益使用採無償撥用。

水利會確定將於10月改制為公務機關，鄭文燦今天在議會面對徐玉樹詢問，強調此政策會如期實施，10月1日將成立農村及農田水利署，轄下設17個農村及農田水利署分署，桃園跟石門將各成立1個分署，指派會長為農委會的職權，目前是採取雙軌制，不僅要具備公務員身分，且得是原本水利會幹部，另有年齡65歲的限制。

徐玉樹今天質詢提及，龍潭高低揚灌區在1970年間被劃出石門農田水利會灌區，當年水源不致匱乏且泉水很多，但多年過去，外在環境大幅改變，水源嚴重短缺，龍潭農民想要申請納入灌區卻被拒絕，「蔡政府強調轉型正義，水源灌溉攸關正義，如今被拒是不對的」，他要求市府協助爭取龍潭恢復為灌區，由於地方欠缺公益使用概念，也希望市府申請代管非灌溉土地。

鄭文燦說，當年龍潭居民認為水租較貴還要分攤抽水站電費，因此抗繳水租，而被石門農田水利會被劃出灌區，由於近年用水需求未被完全滿足，水利工程也未能管理維護，對龍潭與周邊平鎮、大溪地區的確不太公平，已請水務局構想如何讓龍潭灌區進行基本及智慧灌溉，由於水利會10月改制，龍潭灌區可望納入，不再是水利孤兒。

市府水務局指出，高低揚灌區向來是以溪水灌溉，部分不足就透過公所鑿設的水井取用地下水灌溉，水務局過去曾會同農業局向農委會反映請水利會恢復灌區，但水利會只管灌區，並無進展，未來農田水利會改制後，農委會將明確區分灌區、分灌區，並將綜合考量，市府也會提供相關資料給農委會，相信高低揚灌區恢復灌區可行性大。

至於非灌溉土地管理，目前管理辦法尚未出爐，水務局長劉振宇表示，水務局正與水利會協商，爭取公益使用採無償撥用，如果可行將對相關治水及淹水改善帶來幫助。

農田水利會 農委會 石門

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