影／台灣種公豬拍出高身價 要有「健美先生」肌肉及這個

台灣區種豬發展協會今天在農委會畜產試驗所「新化檢定站」進行種豬評比和拍賣，祕書長劉桂柱表示，種豬是養豬產業的火車頭，是豬肉品質的關鍵，冠軍種豬的要件，第一就是要有「館長」或是「健美先生」的肌肉發達；另外很多人第一看種豬公評比，好奇問為什麼種公豬睪丸都很大，這是因為睪丸要製造足夠的精子數量和濃度，睪丸小不可能拿冠軍。

劉桂柱說，種豬競賽選擇要件第一就是要肌肉發達，因為種豬是去做配種之後，可以把母豬的多油性去除掉，肉豬的三層肉就是一層肉一層油要分明，爌肉飯選用的三層肉不能油太厚瘦肉太少，會太油膩吃不下，但瘦肉太多肉質又太「柴」，三層肉就是要肉油分配平均，才是好吃的豬肉 。

劉桂柱說，另外冠軍種豬評審項目通常還包括骨架、腳的結構及睪丸要大，睪丸小不會得到冠軍，因為要製造公豬的精液，睪丸一定要正常要大，另外從腳的走路、外觀體型的平整度、中軀的長度前肩的寬度、後腿的飽滿度等都是評審項目。

台灣區種豬產業協會今天下午「新化檢定站」進行種豬評比和拍賣，最高拍賣價14萬元是福昌種豬場編號61號杜洛克種公豬；劉桂柱說，種公豬拍賣價格高低，和景氣有關係，且不一定冠軍種豬就會拍出當天最高價，像今天評比冠軍豬才拍出4萬7千多元。