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桃園爭設北橫國家風景區 再爭機場旅客服務費挹注

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，強調台7線北橫公路沿線景點豐富多元，圖為小烏來天空步道。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，強調台7線北橫公路沿線景點豐富多元，圖為小烏來天空步道。圖／桃園市觀光旅遊局提供

機場1年旅客服務費約100多億元，半數配予觀光發展基金，用於維持國家風景區等觀光建設支出，但桃園長年「零」國家風景區，市議員陳治文今在議會關心市府爭設北橫國家風景區進度，市長鄭文燦透露，經內部自評達到621分，超過國家風景區設立標準560分，有信心能畫設，另也「雙管齊下」同步爭取部分旅客服務費留做桃園發展觀光，將先串連立委提案修法。

北橫公路（台七線）沿線觀光資源豐富，市府觀旅局今年啟動北橫風景特定區評鑑資源調查作業，先展開1年4季的資源調查與評估，由於北橫國家風景區範圍涵蓋新北、宜蘭等原住民活動區域，明天也將在復興區展開第1場部落諮詢會議，盼獲原民共識，預計明年提送交通部觀光局審查，目標成為台灣第14處國家風景區的新品牌。

陳治文為大溪復興區議員，她質詢強調「觀光建設不能停、觀光活動不間斷」，要求市府在推動北橫提升國家風景區有無預備計畫？爭取畫設國家風景區有沒有信心？且北橫沿線景點豐富，不少景點有其特殊文史資源條件，應加強爭取經費串連點線面。

鄭文燦說，北橫國家風景區經內部初評為621分，已遠超過設立標準地板的560分，極富觀光潛力，他對北橫沿線觀光資源很有信心，並強調國家風景區財源主要來自於觀光發展基金，該基金則來自機場旅客服務費，但桃園沒有國家風景區，等同於位於機場的桃園，並未享受足夠觀光建設資源，「對桃園不公」，會請觀旅局積極推動。

另，在北橫線爭取提升為國家風景區的計畫中，鄭文燦說，市府也特別提出三層迷宮計畫，由於三層地區歷史建築聚落如迷宮，僅能騎乘機車於巷弄間行駛，巷弄間又連接至舊宅三合院，因此市府將持續提列經費於三層迷宮發展計畫，並優先爭取補助。

由於機場旅客服務費1人收500元，1年累計100多億元，桃園市政府正在爭取立委連署，希望提案將其中100元旅客服務費留在國門之都桃園，作為桃園發展觀光之用。

市府觀旅局長楊勝評說明，現行觀光發展基金為全台分用，桃園1年從各項建設，總計約分得2千到3千萬元不等，但機場在桃園，此經費規模對桃園不合理，除積極爭取劃設北橫國家風景區，由於出入國門都在桃園，希望爭取到旅客服務費挹注，提升桃園觀光品質，不只是為了桃園，而是為了台灣整體發展，期許桃園能扮演更重要角色。

市議員陳治文今天在議會市政總質詢，關心北橫國家風景區劃設情形。圖／桃園市議會提供
市議員陳治文今天在議會市政總質詢，關心北橫國家風景區劃設情形。圖／桃園市議會提供
桃園市政府草擬畫設北橫國家風景區範圍日前出爐，初步範圍涵蓋多處森林遊樂區與市級風景區等景點。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府草擬畫設北橫國家風景區範圍日前出爐，初步範圍涵蓋多處森林遊樂區與市級風景區等景點。圖／桃園市觀光旅遊局提供

國家風景區 北橫

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