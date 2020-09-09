快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國媳婦為愛當苗栗人 手做德國蛋糕美味分享

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
德國媳婦謝蕯莉工作室，推廣並分享德國手工蛋糕美味。記者范榮達／攝影
德國媳婦謝蕯莉工作室，推廣並分享德國手工蛋糕美味。記者范榮達／攝影

千里姻緣一線牽，德國嫁來台灣謝蕯莉「婦唱夫隨」，在苗栗市開設工作室，推廣德國手工蛋糕，回應台灣人對她的照顧與友善，德國風味也大受歡迎，移民署行動列車今天到工作室拜會，謝蕯莉直說好愛苗栗，移民署主秘林興春大讚她是新住民典範。

謝蕯莉因認為學習中文，有助於未來發展，2015年來台灣學習中文，她在台期間徵求彩妝模特兒，丈夫謝鈺和應徵，兩人初結緣，2017年她返回德國，謝鈺和也到德國留學，雖不在同一城市，透過網路連線開始交往，感情迅速升溫，幾個月後決定結婚回到台灣。

她從小愛做蛋糕，覺得跟媽媽一起動手，再搭配咖啡，對味又幸福，小倆口回台灣，謝鈺和帶著她到台北市、台中市等地品嘗甜點，謝蕯莉沒有發現德國蛋糕口味，因此決定在台灣推廣德國蛋糕，獲得公婆支持，謝鈺和也跟著做，練就好手藝，她說，環境與人都友善，她被接受，德國蛋糕也受歡迎，她愛當苗栗人！，

謝蕯莉今天與到訪林興春、陸委會法政處專門委員陳志仲、海基會法律處科長陳穎慶，及苗栗縣政府社會處長楊文志等人，一起動手做德式薑餅，謝蕯莉介紹光是材料就有杏仁粉、核桃粉、麵粉、龍眼蜂蜜、義大利進口橘子、檸檬皮、可可粉、巧克力等，在德國是耶誕節傳統甜點，也是工作室暢銷品。

今天移民署行動列車還拜會苗栗縣台越新住民關懷協會、粵式家鄉味大陸新民葉映明，林興春說，移民署提供新住民全方位服務與照顧，持續推動二代培力計畫，新住民及子女築夢計畫，另配合政府新南向政策，將新住民及子在語言文化的優勢，考取相關證照，轉化產業所需人力資源。

移民署行動列車今天到苗栗市謝蕯莉工作室拜會，移民署主秘林興春大讚她是新住民典範。記者范榮達／攝影
移民署行動列車今天到苗栗市謝蕯莉工作室拜會，移民署主秘林興春大讚她是新住民典範。記者范榮達／攝影
德國媳婦謝蕯莉（右二）嫁來台灣2年，愛當苗栗人，全家和樂融融。記者范榮達／攝影
德國媳婦謝蕯莉（右二）嫁來台灣2年，愛當苗栗人，全家和樂融融。記者范榮達／攝影

德國 移民署

延伸閱讀

德國航太到位 官民合作建發射台

供應鏈重組 柯拔希：台機械產業應掌握商機

影／連3年推出客家歌手演唱會 苗栗15日開放索票

普亭政敵喝下的毒茶 代價恐高達3300億元？

相關新聞

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

桃園市中壢區文化路158巷近年因既成道路爭議，邱姓地主不滿土地被占，提告要求公所剷除柏油、返還土地，一審判決地主勝訴，由...

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

新竹縣橫山鄉昨日被民眾發現大排水溝居然疑似流出閃著油光的「黑金」，還不斷從壁面裂縫滲出，差點隨灌溉水道入侵農田，環保局接...

桃園爭設北橫國家風景區 再爭機場旅客服務費挹注

機場1年旅客服務費約100多億元，半數配予觀光發展基金，用於維持國家風景區等觀光建設支出，但桃園長年「零」國家風景區，市...

德國媳婦為愛當苗栗人 手做德國蛋糕美味分享

千里姻緣一線牽，德國嫁來台灣謝蕯莉「婦唱夫隨」，在苗栗市開設工作室，推廣德國手工蛋糕，回應台灣人對她的照顧與友善，德國風...

桃園平鎮復旦路第9公墓111年6月前遷移 規畫公園停車場

桃園市平鎮區復旦、義民路人口激增，建築聚落密度提高，都市規畫的更新以及發展卻有限，為此，市議員黃敬平今天邀都發局、工務局...

影／連3年推出客家歌手演唱會 苗栗15日開放索票

苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年的客家歌手演唱會「苗栗客音響滿天」，2場演唱會分別在文化觀光局中正堂、苗北藝文...

竹縣焚化爐辦健康風險評估規畫說明會 反對民眾發聲

新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦，現場多數民眾仍反對興...

群眾募資正夯！ 桃園青年的「募」後推手上線

為輔導長期投入公共議題與社會創新的團隊，桃園市青年局今天啟動「群眾募資輔導計畫」，9月8日起至20日，凡45歲以下設籍、...

未來將入閣？鄭文燦：市長不可能做永久

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，外界看好他更上一層樓，他昨接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，提到「假設要接受另一個...

竹市府推生活重建服務 陪視障者重拾生活自信

新竹市府提供「視障者生活重建服務」，依個人需求量身打造專屬的服務計畫，透過各項生活訓練讓視障者走出茫然，重啟自立新生；在...

台灣設計展10月竹市登場 5古蹟歷建打造舊城生活博物館

台灣設計展Check in新竹－人來風10月1日登場，具300年歷史的舊城區是主展場之一，新竹市政府今天宣布將由或者文創...

為反轉對移工的刻板印象 她用藝術展現家鄉之美

桃園市新住民文化會館近期展出「在，藝鄉相遇」，透過不同媒材的藝術創作，轉譯新住民對家鄉的情感，文化局特別邀請藝術家唐唐發...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。