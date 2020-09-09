德國媳婦為愛當苗栗人 手做德國蛋糕美味分享

千里姻緣一線牽，德國嫁來台灣謝蕯莉「婦唱夫隨」，在苗栗市開設工作室，推廣德國手工蛋糕，回應台灣人對她的照顧與友善，德國風味也大受歡迎，移民署行動列車今天到工作室拜會，謝蕯莉直說好愛苗栗，移民署主秘林興春大讚她是新住民典範。

謝蕯莉因認為學習中文，有助於未來發展，2015年來台灣學習中文，她在台期間徵求彩妝模特兒，丈夫謝鈺和應徵，兩人初結緣，2017年她返回德國，謝鈺和也到德國留學，雖不在同一城市，透過網路連線開始交往，感情迅速升溫，幾個月後決定結婚回到台灣。

她從小愛做蛋糕，覺得跟媽媽一起動手，再搭配咖啡，對味又幸福，小倆口回台灣，謝鈺和帶著她到台北市、台中市等地品嘗甜點，謝蕯莉沒有發現德國蛋糕口味，因此決定在台灣推廣德國蛋糕，獲得公婆支持，謝鈺和也跟著做，練就好手藝，她說，環境與人都友善，她被接受，德國蛋糕也受歡迎，她愛當苗栗人！，

謝蕯莉今天與到訪林興春、陸委會法政處專門委員陳志仲、海基會法律處科長陳穎慶，及苗栗縣政府社會處長楊文志等人，一起動手做德式薑餅，謝蕯莉介紹光是材料就有杏仁粉、核桃粉、麵粉、龍眼蜂蜜、義大利進口橘子、檸檬皮、可可粉、巧克力等，在德國是耶誕節傳統甜點，也是工作室暢銷品。