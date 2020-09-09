中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被封引民怨

桃園市中壢區文化路158巷近年因既成道路爭議，邱姓地主不滿土地被占，提告要求公所剷除柏油、返還土地，一審判決地主勝訴，由於公所放棄上訴，該道路目前封閉，造成周邊居民出入不便，市議員葉明月今在議會總質詢，居民也到場旁聽，她質疑此案有行政疏失，明明過去都有航照圖與養護資料，為何公所放棄上訴「棄械投降？」

市長鄭文燦答詢表示，公所未上訴是錯的，將展開行政調查，並請公所補強證據提出再審，也將請公所跟地主協調以公眾利益為優先，「保護居民通行權是最高價值」。

葉明月說，中壢區文化路158巷在1967年中壢升格縣轄市時就已編列為巷道，至今超過半個世紀，但最近卻被地主封路，據了解，邱姓地主是二次承購地主，主張該道路為私人土地，但2017年間市府工務局曾發出一紙協調會結論公文，內容稱航照圖資及中壢區公所並未有養護資料，也沒有查出作為道路使用資料等，成為一審敗訴主因。

「為什麼市府工務局要睜眼說瞎話，公所也不去提出事證？」葉明月不滿地表示，文化路158巷從1970年代到現在，航照圖資料顯示一直都有此路，但公部門卻裝傻，直言「官司會敗訴，市府要負很大責任，對得起在這裡走過半世紀的老百姓嗎？」

市府工務局長賴宇亭表示，他去年6月才到任工務局長，並未看過此份會議記錄，但確實文化路158巷有管理養護紀錄，他會再行了解當時的紀錄內容。

市長鄭文燦也說，只要是15公尺以下的既成道路，由公所負責養護，只要有養護紀錄，就該認定為既成道路，「公所沒有提出上訴是錯誤的，也不合理」，他也會去追究相關行政責任，用最快、最合理的方式解決，最重要的是要解決問題。

葉明月仍不滿強調，文化路158巷若為私人土地，巷內為何會有指定建築線，居民如何持有建築執照、使用執照？難道這些住戶是違章建築嗎？究竟公所為何不上訴，如果問題遲不解決，她將發動抗爭。