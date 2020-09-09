桃園平鎮復旦路第9公墓111年6月前遷移 規畫公園停車場

桃園市平鎮區復旦、義民路人口激增，建築聚落密度提高，都市規畫的更新以及發展卻有限，為此，市議員黃敬平今天邀都發局、工務局、養工處、民政局、區公所會勘復旦路二段旁的第9公墓，盼能遷葬公墓，開闢為遊憩公園及停車場，或其他多功能用途。

平鎮區公所表示，將於民國111年完成遷葬，並且整合地方意見規畫發展藍圖，以符合地方需求。

黃敬平說，平鎮第9公墓占地約0.87公頃，去年4月會勘過，考量在地居民的停車及休憩需求，也曾在議會提出過質詢，希望遷移公墓活化土地使用。

民政局指出，按照去年的會勘決議，目前正在進行墳墓查估，預計年底完成查估作業，接著請區公所辦理民眾認領，最後是公告遷葬，整個遷葬程序預計111年6月完成，遷葬後原址除考量做為停車場或公園，也會蒐集地方民意，確定未來使用方向。