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桃園平鎮復旦路第9公墓111年6月前遷移 規畫公園停車場
桃園市平鎮區復旦、義民路人口激增，建築聚落密度提高，都市規畫的更新以及發展卻有限，為此，市議員黃敬平今天邀都發局、工務局、養工處、民政局、區公所會勘復旦路二段旁的第9公墓，盼能遷葬公墓，開闢為遊憩公園及停車場，或其他多功能用途。
平鎮區公所表示，將於民國111年完成遷葬，並且整合地方意見規畫發展藍圖，以符合地方需求。
黃敬平說，平鎮第9公墓占地約0.87公頃，去年4月會勘過，考量在地居民的停車及休憩需求，也曾在議會提出過質詢，希望遷移公墓活化土地使用。
民政局指出，按照去年的會勘決議，目前正在進行墳墓查估，預計年底完成查估作業，接著請區公所辦理民眾認領，最後是公告遷葬，整個遷葬程序預計111年6月完成，遷葬後原址除考量做為停車場或公園，也會蒐集地方民意，確定未來使用方向。
交通局說，等遷葬完成後確定政策方向，預計可畫設80至110格停車格，需求面積1500平方公尺，期以改善周邊交通停車需求。
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