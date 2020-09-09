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影／連3年推出客家歌手演唱會 苗栗15日開放索票

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，縣府上午為演唱會宣傳，邀歌手前來暖場演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，縣府上午為演唱會宣傳，邀歌手前來暖場演出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年的客家歌手演唱會「苗栗客音響滿天」，2場演唱會分別在文化觀光局中正堂、苗北藝文中心舉辦，廣邀縣內客家歌手展現歌喉，縣府歡迎民眾踴躍參加，15日上午9點起在文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台同步開放索票。

苗栗縣文化觀光局為保存傳統客家文化及客家精神， 希望更多人透過音樂認識客家文化並藉此學習客語，連續第3年推出客家歌手演唱會，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及議員多人上午齊聚縣府大廳為今年的演唱會宣傳，並邀林展逸等歌手示範演出，鍾東錦也上台高歌暖場，今年他還受邀擔任演出歌手。

文觀局長林彥甫指出，苗栗縣客家歌手演唱會推出以來深獲好評，今年2場次分別是9月27日文觀局中正堂、10月3日苗北藝文中心，都在晚間7點開場，廣邀縣內好手演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈，精彩可期。

中正堂場次由劉露華、傅秋英主持，邀鍾東錦、王鳳珠、徐佩儀、賴仁政、林思伶、快樂音符樂團&黃羽彤&趙德武、徐世慧、黃心慧&黃莉樺、林展逸、莊長明、郭國安、楊咩咩、吳如意、廖秋玲、張香菊等演出；苗北場由DJ-YIN 、 黃美芳主持，邀陳冠瑀、快樂音符樂團黃羽彤&趙德武&陳姿妤、謝其國、李秋霞、楊咩咩、廖秋玲&張香菊、金曲歌手湯運煥、林展逸為大家獻唱。

兩場演唱會15日開放索票，民眾憑未兌獎(7-8月或9-10月)在苗栗縣消費的發票1張兌換1張入場券，每人限索4張，今年配合防疫宣導將保持實名制、量溫、戴口罩、手部消毒才能入場；詳情可上苗栗縣文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw查詢。

苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，苗栗縣長徐耀昌等人上午在縣府為演唱會宣傳，廣邀民眾到演唱會聆賞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，苗栗縣長徐耀昌等人上午在縣府為演唱會宣傳，廣邀民眾到演唱會聆賞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，苗栗縣議長鍾東錦(中)也受邀演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府9月27日、10月3日將推出今年2場客家歌手演唱會，苗栗縣議長鍾東錦(中)也受邀演出。記者胡蓬生／攝影

演唱會 苗栗縣 觀光局

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