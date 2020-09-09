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新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣橫山鄉大排水溝遭廢油汙染，環保局緊急拉攔油索。圖／新竹縣議員張良印提供
新竹縣橫山鄉大排水溝遭廢油汙染，環保局緊急拉攔油索。圖／新竹縣議員張良印提供

新竹縣橫山鄉昨日被民眾發現大排水溝居然疑似流出閃著油光的「黑金」，還不斷從壁面裂縫滲出，差點隨灌溉水道入侵農田，環保局接獲通報立刻拉起攔油索及吸油棉，但大排幾乎被一層黑油覆蓋，今天經查才確認是中油公司輸油管破裂，導致廢油滲出，已緊急進行清汙，但仍可能遭罰300萬元以下罰鍰。

據了解，居民是在昨日上午要前往水田巡視時，發現橫山村中華街旁的大排水溝不斷漂流一層黑色油汙，立刻向縣議員張良印陳情，張良印了解情況後緊急向縣府環保局通報，並會同橫山鄉公所進行勘查，確認油汙是從涵洞內的水泥牆面裂縫流出。

縣府環保局立刻在排水溝水面拉起攔油索，同時在流出油汙的流段鋪上吸油棉，避免油汙持續朝下游流下，造成更大面積的汙染；初步即認定應是漏油汙染事件，立刻針對周遭工業廠房清查，釐清是否有排放廢油狀況。

今天中午終於確認，油汙是中油公司過去為亞泥公司所鋪設的輸油管線破裂造成，但期間都是由亞泥公司負責維護管線，且輸油管線早在約1980年中後期就已經廢棄，改成由槽車進行油品運輸，卻未料近40年後會突然破裂，造成管道內殘留油品向外滲漏。

中油公司表示，目前已協助提供應變機台執行油汙清除工作，將申請路權開挖釐清後評估後續油料抽出作業；環保局則表示，此次汙染情形將依違反水污染防治法相關法規規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並持續督促中油公司汙染物清除處理相關事宜，也會盡速阻絕油汙持續汙染下游，並進行相關採樣作業。

環保局及中油公司人員前往勘查，確認是廢棄油管破裂造成。圖／縣府提供
環保局及中油公司人員前往勘查，確認是廢棄油管破裂造成。圖／縣府提供
環保局及中油公司人員前往勘查，確認是廢棄油管破裂造成。圖／縣府提供
環保局及中油公司人員前往勘查，確認是廢棄油管破裂造成。圖／縣府提供

中油 新竹

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