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竹縣焚化爐辦健康風險評估規畫說明會 反對民眾發聲

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦。記者陳斯穎／攝影
新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦。記者陳斯穎／攝影

新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦，現場多數民眾仍反對興建，質疑排放廢水、空汙、底渣何處去等問題，台鎔則回應，廢水零排放、全回收再利用，底渣則會委託合法業者處理，上網申報由環保署監控。

此案委託成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所執行健康風險評估，說明會一開始先由該所教授陳秀玲簡報，說明健康風險評估執行架構、執行方法，評估範圍依據風險評估技術規範第4條，為廠址10公里乘以10公里，包括竹北市、新豐鄉、湖口鄉及竹市北區等，將評估13種不同暴露途徑如皮膚吸收、葉菜類、豬肉等。

「不蓋焚化廠就沒有風險！」大義里長曾台安上台發言時就先聲明反對興建立場，要求先清除掩埋場暫置垃圾，並關切底渣怎麼處理，他也認為評估範圍應再擴大。

縣議員余筱菁則說，焚化廠若有產生煙和廢污水，對周邊環境的影響應做2年評估，且應依四季風向調整檢測，並調查動植物生態，特別是附近的蓮花寺濕地有全台唯一有食肉植物的濕地。

看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，健康風險評估的規畫內容，看不出來評估的物質，同時也應了解未來進廠的事業廢棄物的來源、內容等，否則將如何做評估？他建議應提供更充分資料後再召開一次說明會。

台鎔科技專案事業處執行副總葉金榮表示，公司委託第三公正學術單位成大食品安全衛生暨風險管理研究所執行健康風險評估，說明會主要蒐集居民意見，評估出來的結果，公司將以技術克服，並在環評中給予承諾，希望未來20年操作對環境不會造成污染。

他也強調，未來焚化廠的營運，受到投資契約和相關法規的規範，廢水百分之百回收再利用，所產生的底渣也將委託合法再利用機構處理，上網申報由環保署監控，並負連帶責任。陳秀玲也表示，會將蓮花寺濕地、食安考量納入健康風險評估。

新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦，周邊擺滿反對興建的標語。記者陳斯穎／攝影
新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會，今天在蓮花路停車場舉辦，周邊擺滿反對興建的標語。記者陳斯穎／攝影

濕地 環保署

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