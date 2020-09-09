群眾募資正夯！ 桃園青年的「募」後推手上線

為輔導長期投入公共議題與社會創新的團隊，桃園市青年局今天啟動「群眾募資輔導計畫」，9月8日起至20日，凡45歲以下設籍、就學或就業於桃園，或與桃園有高度鏈結的個人及團體，可線上申請，入選團隊將獲得業師訪談，並輔導完成flyingV群眾募資平台上架，提高品牌認同度並讓創意轉化成生意，吸引更多商品化的營運資金。

「群眾募資輔導計畫」徵選地方創生、社會企業、公共議題三大主題，分為三階段審查，預計選出2組提供包括市場調查評估、文案企劃、影片製作的專業輔導，並完成上架flyingV募資平台，另選出1至3組提供募資專案策略與內容諮詢的服務。

為讓民眾了解審查流程與權利義務等重點事項，青年局今天舉辦「募」後推手！群眾「贊」起來！說明會，邀請flyingV募資平台代表主講「群眾募資流程大解密」，並邀請「PackAge+ 配客嘉」、「果嶼 good island」、「桃園彩虹野餐推廣團隊」分享執行募資計畫的經驗、心得。

flyingV產品經理紀旻伯表示，flyingV群募平台自2012年上線以來，累積募資金額達新臺幣13億元，輔導地方創生、文化藝術、社區營造活化等不同類型專案超過3000件，其中「回桃看藝術節」就是桃園在地耕耘的成功案例，累積和醞釀地方所關心的議題，獲得群眾的認同與支持。

青年局長顏蔚慈表示，推動群眾募資是新的嘗試，目的是讓公部門除了輔導與補貼等政策工具，也多了其他支持青年參與公共事務的管道，期許各位都能透過募資找到屬於自己的商業模式，讓政府資源可以更有效地分配與運用，灌溉剛起步的青年團隊。