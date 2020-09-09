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未來將入閣？鄭文燦：市長不可能做永久

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦施政滿意度高，外界看好他更上一層樓，鄭文燦今表示意思是「市長不可能做永久的，所以一定會有不同的職務歷練」，現在專心市政、打拚建設。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦施政滿意度高，外界看好他更上一層樓，鄭文燦今表示意思是「市長不可能做永久的，所以一定會有不同的職務歷練」，現在專心市政、打拚建設。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，外界看好他更上一層樓，他昨接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，提到「假設要接受另一個歷練，不會說好像客氣地拒絕」，一席話被解讀是鬆口入閣。鄭文燦今中午受訪還原當時情境，表示意思是「市長不可能做永久的，所以一定會有不同的職務歷練」，但現在專心市政、打拚建設。

鄭文燦是民進黨重要中生代接班梯隊，也被視為是下屆總統熱門人選，由於鄭文燦今年年底第2屆市長任期過半，很有可能提前入閣備戰，行政院長蘇貞昌近期來桃園聽取建設進度，還2度預言鄭文燦2024年會當總統，都讓鄭文燦未來動向受到各界關注。

不過，鄭文燦向來被問到是否入閣等議題，往往四兩撥千斤以專心市政、心無旁騖回應，但昨天上廣播節目，回答內容開始有些微轉變，表示若有其他職務歷練，「我不會說好像很客氣說，那我就拒絕，我不會這樣講。」意有所指有可能會提前入閣。

鄭文燦今天中午被問及此事，他還原當天專訪情境表示，弘儀大哥訪問說，未來如果有新的職務的挑戰，會不會拒絕，「那我是笑著跟他說，因為市長不可能做永久的，所以一定會有不同的職務歷練，但是我現在擔任市長，當然是專心市政、打拚建設、心無旁鶩。」

鄭文燦還補充說，自己是支持蘇院長，衝衝衝、有政府、會做事，繼續帶領台灣的進步。

鄭文燦 行政院 民進黨

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