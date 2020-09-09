竹市府推生活重建服務 陪視障者重拾生活自信

新竹市府提供「視障者生活重建服務」，依個人需求量身打造專屬的服務計畫，透過各項生活訓練讓視障者走出茫然，重啟自立新生；在建設公司上班的筱薰（化名）因視網膜色素病變，工作與生活面臨諸多不便，重建服務讓她重拾生活自信。

筱薰因視網膜色素病變導致視力逐漸退化，雙眼僅剩中心視野，還伴隨白內障、老花等疾病，讓她工作與生活面臨諸多不便，包括經常打翻桌上水杯、找不到餐桌上的飯菜、叫錯朋友、同事的名字；因太害怕他人異樣眼光，筱薰無法獨立外出買早餐，或到便利商店購物，讓她過著封閉、迷茫的生活。

筱薰去年起透過「視障者生活重建服務方案」開始參與課程，學習定向訓練，懂得運用白手杖，讓行走更安全；訓練耳朵聆聽車流聲、紅綠燈，判斷安全地過馬路；參與資訊溝通輔具課程，使用3C產品拉近與朋友的距離，更藉由生活自理訓練課程，大大提升生活品質，重拾自信。

市府社會處指出，目前竹市有700名視障者，除先天失明，部分是因疾病或意外導致視力損傷，面對突如其來的意外他們開始自我封閉，甚至不敢踏出家門。

社會處指出，該計畫自2012年8月推動至今，已服務超過4千人次的視障者，市府每年投入經費約150萬元，當市府核發視障者身心障礙證明時，社工會主動關心並了解其需求。服務計畫內容可分為讓視障者行走無礙的定向行動訓練，生活自理訓練，盲用3C產品訓練（電腦與手機）、點字訓練、成長團體與輔具評估及休閒活動。

社會處表示，面對視力的缺損及逐漸喪失，視覺障礙者在學習、生活、工作上會有諸多限制，因此「生活重建」是每位視障者一生的課題。只要設籍或居住、工作於竹市且領有視覺障礙身心障礙證明的民眾，都可透過「視障者生活重建服務」走出茫然，重啟自立新生。