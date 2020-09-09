快訊

直播／英疫苗現不良反應、國內連六或+0 指揮中心14：00說明

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣設計展10月竹市登場 5古蹟歷建打造舊城生活博物館

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
台灣設計展將在影像博物館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在影像博物館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供

台灣設計展Check in新竹－人來風10月1日登場，具300年歷史的舊城區是主展場之一，新竹市政府今天宣布將由或者文創主策展，打造舊城生活博物館Living Museum，1次打開州圖、美術館、新州屋、影像博物館及大同108共5處代表性古蹟、歷建老屋，讓老建築群引領創意，美術館建築外觀還有光雕投影「光動域」，推薦文青與古蹟控必訪。

市長林智堅說，舊城區歷史悠久古蹟密度高，市府盤點與整修開放5座古蹟與歷建老建築，串聯成主展場，可在10分鐘內走到任一據點，盼當代設計力X舊城老建築創造出不同風光。

林智堅說，將由在地團隊或者文創策展，結合蚯蚓文化打造舊城生活博物館，展現舊城區豐厚的文化百景，也盼藉此邀更多文創團隊持續深根新竹。

市府產發處指出，新竹州圖書館為95年歷史的私有古蹟，透過公私協力合作，即於10月1日重生，以重啟・未來閱讀為主題，邀科技、設計、空間、光影等跨領域藝術家進駐參展，也以VR虛擬實境影像打造擬真的巨大圖書館，主打沈浸式體驗。

美術館將成風城轉生旅遊服務站，展出新竹的人生跑馬燈，訴說東、西、南、北門各區的舊城故事，最大亮點是外牆將有光動域主題光雕投影展；大同108已活化為舊城再生基地，將變身竹塹練工房，將以創新設計重新表現蓪草、螺鈿、玻璃等在地工藝。

1934年開幕的新州屋是新竹第1間百貨公司，沉寂許久，將由鴻梅文創設計成九降米粉道，展示製作米粉的12道工序，還有米粉料理快閃店；影像博物館1933年開幕，當時名為有樂館，此次將播放魔法阿媽、幸福路上等經典及適合親子共賞的電影。

產發處指出，設計展深度挖掘舊城生活文化，並與設計師、工藝家與料理師合作，讓這些概念深化，即便展覽結束仍能持續營運，成為真正的生活博物館。

台灣設計展將在新竹美術館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館，美術館外牆將有光雕投影。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在新竹美術館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館，美術館外牆將有光雕投影。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在新州屋等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在新州屋等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在新竹州圖書館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供
台灣設計展將在新竹州圖書館等5處古蹟、歷史建築打造舊城生活博物館。圖／新竹市政府提供

新竹 古蹟

延伸閱讀

全台最美歷史建築圖書館 83歲新化公會堂首度防災演練

影／把古蹟搬到家門口！江西南昌砸4億 建「山寨」八達嶺長城

2020幸福城市大調查！竹市競爭力全國第三 9成市民很幸福

府城博物館藝術散步廊道完成 6路騎樓暢通無阻

相關新聞

3大國家公園入山申請統一 雪霸10月改以入園日起算

台灣三大高山型國家公園入園申請將統一，雪霸國家公園管理處今天宣布，10月起雪霸入園申請將同步，改為入園日往回推2個月可以...

未來將入閣？鄭文燦：市長不可能做永久

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，外界看好他更上一層樓，他昨接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，提到「假設要接受另一個...

竹市府推生活重建服務 陪視障者重拾生活自信

新竹市府提供「視障者生活重建服務」，依個人需求量身打造專屬的服務計畫，透過各項生活訓練讓視障者走出茫然，重啟自立新生；在...

台灣設計展10月竹市登場 5古蹟歷建打造舊城生活博物館

台灣設計展Check in新竹－人來風10月1日登場，具300年歷史的舊城區是主展場之一，新竹市政府今天宣布將由或者文創...

為反轉對移工的刻板印象 她用藝術展現家鄉之美

桃園市新住民文化會館近期展出「在，藝鄉相遇」，透過不同媒材的藝術創作，轉譯新住民對家鄉的情感，文化局特別邀請藝術家唐唐發...

99體育日筋骨動滋動 桃園5國民運動中心免費使用

今天是99國民體育日，桃園市政府今天上午表示，全市5間國民運動中心今天開放體適能中心(健身房)、游泳池免費使用，市民可持...

桃園招考清潔隊員未設身障組挨批 環保局將再獨招

桃園市環保局日前公布清潔隊員招考簡章，今年招考分一般隊員組320人、原住民組30人，引來議員批評獨缺身障組，對身障者不公...

危險情人12問 亮紅燈務必求助

苗栗縣今年1到6月通報家庭暴力案件，兩造是親密關係，占了一半以上。為防患未然，縣府提供「親密關係紅綠燈-家庭暴力危機指數...

捕聲抓影！噪音車剋星 桃園添偵測照相車

為遏止高噪音車輛擾亂安寧，桃園建立環警監聯合稽查，落實現場攔檢「馬上抓、馬上測、馬上罰」，昨天又增添執法新利器，推出全國...

打撈海洋垃圾 漁民許文友獲獎

新竹縣新豐鄉64歲的漁民許文友，加入新竹縣海洋環保艦隊，每次出海便主動打撈海漂垃圾帶回岸上分類回收，今年獲全國環保艦隊優...

苗栗3易肇事路段 啟動改善計畫

苗栗縣易肇事路段改善計畫，今年提報頭份市中正路、中華路、苗栗市為公路等多處，縣府昨天完成3處路口會勘，啟動改善計畫。

清潔隊招考沒身障組 桃環局說分明

桃園市清潔隊員招考簡章公布，預計收一般隊員組320人、原住民組30人，市議員黃婉如質疑，往年都有身障組，為何今年沒有？第...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

屏東火車站少700個機車停車位 令機車族困擾

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。