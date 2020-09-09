台灣設計展10月竹市登場 5古蹟歷建打造舊城生活博物館

台灣設計展Check in新竹－人來風10月1日登場，具300年歷史的舊城區是主展場之一，新竹市政府今天宣布將由或者文創主策展，打造舊城生活博物館Living Museum，1次打開州圖、美術館、新州屋、影像博物館及大同108共5處代表性古蹟、歷建老屋，讓老建築群引領創意，美術館建築外觀還有光雕投影「光動域」，推薦文青與古蹟控必訪。

市長林智堅說，舊城區歷史悠久古蹟密度高，市府盤點與整修開放5座古蹟與歷建老建築，串聯成主展場，可在10分鐘內走到任一據點，盼當代設計力X舊城老建築創造出不同風光。

林智堅說，將由在地團隊或者文創策展，結合蚯蚓文化打造舊城生活博物館，展現舊城區豐厚的文化百景，也盼藉此邀更多文創團隊持續深根新竹。

市府產發處指出，新竹州圖書館為95年歷史的私有古蹟，透過公私協力合作，即於10月1日重生，以重啟・未來閱讀為主題，邀科技、設計、空間、光影等跨領域藝術家進駐參展，也以VR虛擬實境影像打造擬真的巨大圖書館，主打沈浸式體驗。

美術館將成風城轉生旅遊服務站，展出新竹的人生跑馬燈，訴說東、西、南、北門各區的舊城故事，最大亮點是外牆將有光動域主題光雕投影展；大同108已活化為舊城再生基地，將變身竹塹練工房，將以創新設計重新表現蓪草、螺鈿、玻璃等在地工藝。

1934年開幕的新州屋是新竹第1間百貨公司，沉寂許久，將由鴻梅文創設計成九降米粉道，展示製作米粉的12道工序，還有米粉料理快閃店；影像博物館1933年開幕，當時名為有樂館，此次將播放魔法阿媽、幸福路上等經典及適合親子共賞的電影。