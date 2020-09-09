改善部落道路 竹縣原鄉道路再獲原民會補助

新竹縣繼尖石鄉獲原民會經費補助2900萬元用以改善山區道路後，五峰鄉也通過原民會補助總經費超過2000萬元，縣長楊文科表示期盼將可提升原住民族安心居住環境品質及文化健康綜合服務，同時改善原住民族部落地區特色道路建設，為當地發展帶來動力。

縣府原民處表示，縣府持續與鄉公所協助一同改善原鄉地區道路，落實縣政規畫照顧原鄉政策，使山區部落皆有順暢安全醫療救護道路，且強化特色產業與人文資源聯絡道路工程，全面性提升原鄉救護道路品質，並串聯原鄉特色產業、支援人文發展。

此次獲得的道路改善工程補助的五峰鄉「竹林村2號道路改善工程」，工程經費達412萬元，竹林村2號道路周邊多為露營區、民宿及羅山林道，也有種植高麗菜、甜柿、水蜜桃等作物，藉由改善年久失修路面，並建置排水溝、集水井及L型側溝，解決排水問題，未來就可避免路基流失。

同時還有五峰鄉「上下比來道路改善工程（第2期）」，工程經費計1920萬元，計畫工程項目包括AC路面、PC路面修復、半重力式擋土牆及截流溝，完成後將讓上比來及下比來部落居民以及當地農民，行車更安全並有助提升農產品運輸效益，周邊產業有甜柿約8公頃、香菇約2公頃、番茄約4公頃，預估每年約有650萬元農產品的銷售效益。