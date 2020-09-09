小石虎命喪苗栗台3線 疑穿越馬路遭撞致死

有民眾昨晚行經台3線卓蘭與大湖交界路段，發現1隻小石虎倒臥在南下內側車道，苗栗縣農業處人員獲報趕往查看，不排除石虎穿越馬路遭車輛撞死，今天送特生中心進行後續研究。

苗栗縣政府農業處今天指出，8日晚間9時許，有民眾開車行經台3線北上車道，發現1隻動物倒臥在139.5公里處的南下內側車道，於是把車輛停在路旁，下車查看，發現可能是石虎，為避免遭其他車輛輾壓，先把牠移置路旁，再撥打1999縣民專線通報。

農業處生態保育科接獲轉報，派員連夜趕到現場，確認這隻約5至6個月大的公石虎，頭部遭到撞擊，已經明顯死亡，初步判斷疑是夜間穿越馬路，遭到車輛撞擊致死，目前已被保育科人員帶回，將送往特生中心，進行後續研究。

台3線卓蘭路段以往也曾經傳出石虎遭路殺案件，除了架設生態廊道外，去年5月公路總局與中興大學，在該路段更建置AI即時辨識系統的路殺預警設備，仍無法阻止石虎被路殺，因此，農業處呼籲用路人，行經台3線卓蘭與大湖路段，都應減速慢行。