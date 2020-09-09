「炭在手．肉我有」 新竹老爺酒店推中秋極致燒肉禮盒

人生短短幾個秋，不烤不罷休！中秋節將至，民眾瘋烤肉，新竹老爺酒店Le café咖啡廳主廚推出嚴選十道美味海陸兼具的外帶燒肉禮盒，即日起至9月30日皆可接受訂購（需於3日前預訂），20日前訂購燒肉禮盒還可享早鳥優惠，還加贈老爺精緻保溫袋，無論自行燒烤或送禮，都很恰當。

新竹老爺酒店指出，外帶燒肉禮盒嚴選七道精緻肉品、三道鮮美海鮮，讓民眾海陸雙享，一次吃到五星等級的美味。每份食材皆獨立真空包裝，將新鮮鎖住，賣相精緻也方便料理，每個真空包裝上皆附上料理說明，只要在家備妥木炭與碗盤，遵照簡單的說明操作，人人都可成為烤肉職人。

禮盒中的重頭戲是美國安格斯頂級肋眼牛排，絕美的大理石紋路，肉質、油花分布細緻豐富，喜愛食肉的饕客們絕對不能錯過；在海鮮的料理中，推薦頂級野生大草蝦，比手掌還大的草蝦口感鮮美、Q彈的肉質，細緻綿密的頂級口感，在中秋團聚時刻享用再適合不過。