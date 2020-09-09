3大國家公園入山申請統一 雪霸10月改以入園日起算

台灣三大高山型國家公園入園申請將統一，雪霸國家公園管理處今天宣布，10月起雪霸入園申請將同步，改為入園日往回推2個月可以開始申請，另外，並研擬大型山屋床位從優先順序制，改為抽籤制，不過，還要等系統建置，實施時間尚未確定。

山林開放政策及新冠肺炎疫情解封，雪霸國家公園近幾個月入園人數，每個月都超過萬人，雪霸處副處長林文和說，雪霸處因應多數山友反映，並與玉山、太魯閣國家公園的入園規定及作法一致，10月1日起受理山友於入園日前2個月至入園日前5天，每天上午7點到晚上11點申請。

外籍人士可以提前入園日前4個月至入園日65天前提出，專案以救難團體、公益團體、各級學校與研究機構及政府機關為主，必須於3月個月前函文，外籍人士及專案申請，原則週日到週四，且不含國定連續假日，每天七卡山莊、三六九山莊及九九山莊，各提供24個外籍保留名額。

林文和說，為了不要讓多數山友得在上午7點準時守候在電腦前，大型山屋也將逐步調整為抽籤制，但因為抽籤制度需要較多時間來調整系統，且雪霸三六九山莊也可能在近年內動工，雪霸處需要時間來調整，但大型山莊的申請規定，將朝向抽籤制度逐步調整。