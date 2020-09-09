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99體育日筋骨動滋動 桃園5國民運動中心免費使用
今天是99國民體育日，桃園市政府今天上午表示，全市5間國民運動中心今天開放體適能中心(健身房)、游泳池免費使用，市民可持身分證件前往動起來，鍛鍊身心健康。
此外，每月最後1週星期五還有市民日優惠 ，市民持身分證文件前往各國民運動中心，還可享體適能中心第1小時10元、游泳池1次10元優惠，歡迎市民朋友抽空「動滋動」，健康運動全民一起來。
桃園市國民運動中心：
桃園國民運動中心，地址：桃園區中山東路233號（https://reurl.cc/q85kKn）
南平運動中心，地址：桃園區南平路22號（https://reurl.cc/3LoOkj）
中壢國民運動中心，地址：中壢區光明里三光路350號（https://reurl.cc/VXD8WY）
蘆竹國民運動中心，地址：蘆竹區仁愛路一段49號（https://reurl.cc/bR27NX）
平鎮國民運動中心，地址：平鎮區中庸路18號（https://reurl.cc/r8DLKO）
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