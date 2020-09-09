桃園招考清潔隊員未設身障組挨批 環保局將再獨招

桃園市環保局日前公布清潔隊員招考簡章，今年招考分一般隊員組320人、原住民組30人，引來議員批評獨缺身障組，對身障者不公。桃園市環保局今天指出，此次招考針對身障者有加分機制，體能測驗也不考驗負重，但考量清潔隊員流動性難以掌控，市府決定將再擇期辦理身障清潔隊員進用專門考試，採獨招方式，預估進用10人。

市府環保局指出，依據身心障礙權益保障法第38條規定「各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在34人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之3。」目前環境清潔稽查大隊具有身心障礙身分者計有105名，清潔隊員預算員額為2751名，身心障礙者人數佔全體員工3.8%，已符合法令規定。

市府原則每2年一次招考清潔隊員，此次原考量因身障清潔隊員比例超過法規標準，因此暫不設身障者組招考，但仍引起議員黃婉如在議事堂關切，憂心體能測驗就卡關。

由於引起各界關注身障者應試權益，市府環保局今天說，目前清潔稽查大隊現有隊員與進用身障人士比例雖達法令規定，惟因清潔隊員流動性難以掌控，為確保確實符合法規，環保局將再擇期辦理身心障礙清潔隊員進用專門考試，獨招名額預估10名，僅有具備身心障礙身份者方得報考，考試方式亦會考量身心障礙者狀況妥適規劃辦理。

至於7日公告的簡章及考試規畫則照常舉辦，具備身心障礙身份者仍可報名參加清潔隊員考試，雖未設身障者專門組別，但已在簡章加分規定中給予加3分機制且考生如屬身心障礙類別第4、5、6、7類障別（肢體障礙或重要器官喪失），體能測驗辦理方式則採不負重30公尺折返競速測驗，已與一般考生有所區別。