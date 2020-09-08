桃園市八德建國路大雨必淹有解 地下雨水調節池預計111年完工

桃園市八德區建國路及同和路口常因大雨而淹水，桃園市長鄭文燦今天到場聽取八德區建國路排水改善方案說明會，工程預計109年底完成設計作業、110年4月前完成發包及開工、111年4月完工。

八德區建國路與同和路口處屢次大雨過後都會淹水，去年9月與今年7月都曾出現積水達30公分的狀況，當地居民叫苦連天，飽受淹水之苦。

對此水務局調查建國路與同和路口周邊區域排水系統，發現建國路及同和路側溝尺寸和坡度不一，目前側溝尺寸無法滿足市區5年重現期暴雨保護標準，約時雨量78.13mm，研議改善方案，包括側溝改建和新建地下雨水調節池。

工程分為兩部分，包括建國路及同和路側溝改建總長約916公尺、建國公園和同和公園新建「地下雨水調節池」，其中調節池雨水貯留總體積5075立方公尺，將由工務局及水務局分工合作。

水務局指出，工程經費由中央爭取前瞻計畫全額補助約9700萬元，預計109年底完成設計、110年4月前完成發包及開工，111年4月完工。

水務局長劉振宇說，近年氣候變遷導致短時間強降雨頻率及強度不斷提高，為因應傳統工程有極限，建議市民可下載「桃園水情APP」，該軟體能即時推播淹水點、防災資訊等氣象局警報等資訊。