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桃園高噪音偵測照相車10月上路 被拍照最高可罰3600元

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為遏止高噪音車輛擾寧，桃園建立環警監聯合稽查，以落實現場攔檢「馬上抓、馬上測、馬上罰」，昨天又增添執法新利器，推出全國首輛「高噪音偵測照相車」，將從10月起針對噪音車輛檢舉熱點加強執法。記者陳夢茹／攝影
為遏止高噪音車輛擾寧，桃園建立環警監聯合稽查，以落實現場攔檢「馬上抓、馬上測、馬上罰」，昨天又增添執法新利器，推出全國首輛「高噪音偵測照相車」，將從10月起針對噪音車輛檢舉熱點加強執法。記者陳夢茹／攝影

為遏止高噪音車輛擾寧，桃園建立環警監聯合稽查，以落實現場攔檢「馬上抓、馬上測、馬上罰」，昨天又增添執法新利器，推出全國首輛「高噪音偵測照相車」，將從10月起針對噪音車輛檢舉熱點加強執法。

桃市府環保局統計，去年6月至今年8月底，總計執行98場科技執法稽查作業，通知到檢共916輛，實際到檢率43.8%，檢測不合格率8.1%。為推動科技執法，去年採購3組聲音偵測照相設備，含噪音計、相機、紅外線感應器等，今年增購1組陣列式聲音照相設備及高噪音偵測照相車。

環保局長呂理德說，這台全國首創的高噪音偵測照相車，上頭有「噪音計」，另搭配32個麥克風組成的「麥克風陣列」，形成聲音偵測照相系統，可同時監測車陣中不同車輛的噪音分貝，抓出高噪音車輛並直接拍照開罰，讓違規車輛無所遁形。

呂理德解釋，10月起全國開始執行「聲音照相」揪出噪音車，車輛速限50公里以下者不得超過86分貝；速限50至70公里者不得超過90分貝，一旦「拍」到超標就可直接開罰1800至3600元，並通知車主到檢改善。

桃園市長鄭文燦則說，科技執法已成為環境監測、交通管理、違規稽查的重要工具，高噪音偵測照相車將有助於提高執法的客觀性及效益，另外，如有發現車行專門幫民眾改裝高噪音車輛，也請警察局及經發局進一步稽查，希望從源頭管理。

環保局長呂理德說明，高噪音偵測照相車上頭有「噪音計」，另搭配32個麥克風組成的「麥克風陣列」，形成聲音偵測照相系統，可抓出高噪音車輛並直接拍照開罰，讓違規車輛無所遁形。記者陳夢茹／攝影
環保局長呂理德說明，高噪音偵測照相車上頭有「噪音計」，另搭配32個麥克風組成的「麥克風陣列」，形成聲音偵測照相系統，可抓出高噪音車輛並直接拍照開罰，讓違規車輛無所遁形。記者陳夢茹／攝影

噪音 警察 鄭文燦

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