桃園清潔隊員招考沒身障名額惹議 環保局喊冤

桃園市清潔隊員招考簡章日前公布，預計收一般隊員組320人、原住民組30人，對此市議員黃婉如相當不滿，她質疑，往年都有身障組，為何今年沒有？第一關直接考體能測驗，是叫身障者不要報考？環保局喊冤，身障者聘用已超過法令規定的3%，未來會滾動式檢討。

黃婉如表示，環境清潔大隊今年預計招考350名正式清潔隊員，竟沒有身障組別且第一關是體能測驗，即便身障者在總分能加3分，第一關就卡關連筆試都進不去，就算再會讀書、加20分也沒用，形同「看得到吃不到」。

環境清潔大隊2年前招考儲備清潔隊員，先筆試再測體適能，更分成一般組、原民組及身障組，且身障組的體能測驗為口試。黃婉如說，過去身障組有獲得保障，但今年怎麼沒有？希望在不影響其他民眾的前提下外加名額。

環保局回應，身心障礙者權益保障法規定要雇用3%以上身障同仁，清潔大隊隊員總員額為2751人，最少應雇用83名身障同仁，目前大隊身障同仁已有105人，比例為3.8%，簡章也有補充，如大隊身障同仁人數未達法定要求，會另外辦理考試補足差額，保障身障者的權益。

該次考試方式將第一試改為體能測驗、第二試為筆試，環保局表示，考量清潔隊員日常勤務中需清運垃圾、回收物及搬運大型家具等，均需花費較多勞力，因此視體能狀況為錄取重點，且其他5都招考方式也是將體能測驗列為第一試。