桃議員點名12間廢土場恐圖利上億 建管處承諾將查驗

桃園12間廢土場被市議員朱珍瑤點名，從空拍圖看來有違法展延的狀況，如真有違法情事，圖利金額竟高達27億多，今天召開記者會痛批市府長期包庇，更發表不自殺聲明，她說，廢土場牽扯黑道、白道，很多人不敢出聲，要市府趕緊查明白；對此建管處承諾近期會查證。

朱珍瑤提及，營建剩餘土石方管理自治條例第5條第1項第5款規定，明文寫道「申請基地其外緣地界與鄉村區、住家5戶以上、住宅區、古蹟、醫院、學校或文教設施水平距離小於150公尺者，不得設置收容處理場所，辦理展延的收容處理場所，即便設置、核准於該法公布前，也溯及受此規定限制」。

朱珍瑤表示，民國94年到101年共設立13家廢土場，其中一間廢土場展延申請因上述規定遭駁回，另12間有4間以土資場轉運型為主、8間土石碎解洗選場，市府共授予每年收容處理量4885416立方公尺，若真違法，以收容處理土石方的行情計算，證明費加處理費560元，金額高達27億3583萬元。

以營建署委託中央大學所製作的空拍圖可發現，有6間廢土場廠址周緣外150公尺範圍內，朱珍瑤點名，明顯看出150公尺內有5戶以上住戶，其他6間也有相同問題，但市府卻通過展延申請案，要求市府單位出面說明，還給市民公道。

建管處長邱英哲回應，營建剩餘土石方管理自治條例規定收容處理場所150公尺內不得有「住家5戶以上」，是為了降低土石方處理場所對合法既有住家的影響，目前12間收容場所的設置或展延申請，均有按規定審核，皆符合規定。