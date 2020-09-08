國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

苗栗縣消防局今年3月間配合中央政策，訂定法規要求縣內「種植水稻之農地」避免空氣汙染惡化，禁止引火燃燒行為。造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止，並提醒民眾注意，以免造成空汙並受罰。

消防局第二救災救護大隊造橋分隊昨天上午受理報案，談文村台1線公路談文派出所附近有雜草火警，消防局立即出動消防水箱車、小幫浦車及消防人員前往搶救。

造橋消防分隊到現場後，發現有農民在田裡燃燒稻草整地，因地點緊鄰學校，又位於省道旁，為避免濃煙密佈影響師生上課，或造成交通幹道視線不良，消防救援人員立即上前規勸、要求引火農民立刻熄滅火勢，並在周邊警戒安全，順利排除問題。

苗栗縣環保局表示，依空氣汙染防制法第90條規定，包括消防演練、緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物、取得山林田野引火燃燒許可從事燃燒者、其他經中央主管機關公告之行為等4項可不受罰。