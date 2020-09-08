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國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣消防局今年3月間配合中央政策，訂定法規要求縣內「種植水稻之農地」避免空氣汙染惡化，禁止引火燃燒行為。造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止，並提醒民眾注意，以免造成空汙並受罰。

消防局第二救災救護大隊造橋分隊昨天上午受理報案，談文村台1線公路談文派出所附近有雜草火警，消防局立即出動消防水箱車、小幫浦車及消防人員前往搶救。

造橋消防分隊到現場後，發現有農民在田裡燃燒稻草整地，因地點緊鄰學校，又位於省道旁，為避免濃煙密佈影響師生上課，或造成交通幹道視線不良，消防救援人員立即上前規勸、要求引火農民立刻熄滅火勢，並在周邊警戒安全，順利排除問題。

苗栗縣環保局表示，依空氣汙染防制法第90條規定，包括消防演練、緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物、取得山林田野引火燃燒許可從事燃燒者、其他經中央主管機關公告之行為等4項可不受罰。

環保局表示，1到8月底，全縣露天燃燒陳情案共616件，其中裁處57件，總計罰款金額達42萬4440元，呼籲民眾遵守法規勿任意露天燃燒，大共同維護縣內的空氣品質。

苗栗縣造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣造橋鄉談文村昨天有農民在緊鄰國小的農田引火燃燒農田雜草，影響師生上課，消防局據報趕往制止。圖／苗栗縣消防局提供

農民 苗栗縣 空氣汙染

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