2020幸福城市大調查！竹市競爭力全國第三 9成市民很幸福

「天下雜誌」今公布2020幸福城市大調查排名，新竹市競爭力總排名獲全國第三，市長林智堅則在縣市首長施政滿意度獲第四名，新竹市民在民調中回答居住在此「非常幸福」和「有點幸福」的比例超過90％；林智堅說，無論是城市客觀評比、首長滿意度竹市都持續進步，感謝市民支持肯定，市府會持續務實做事，帶來幸福與進步，下半年將透過台灣設計展、台灣燈會，分享新竹市的蛻變。

據「天下雜誌」指出，竹市競爭力總排名獲全國第三，較去年進步一名，在經濟力、施政力、文教力等三項客觀條件上，竹市排名前三；縣市首長施政滿意度指標中，林智堅更獲得調查民眾85%以上肯定。台灣縣市人口多半在減少，但竹市與同樣名列前三的連江縣、金門縣卻是全台少數呈現「連續正成長」的縣市，在民調中當問及居民「住在該縣市是否幸福」，新竹市民回答「非常幸福」和「有點幸福」的比例都超過 90％。

幸福城市大調查針對經濟、環境、施政、文教、社福五大面向，透過共73項主、客觀參考指標做出各項評比；首長施政分數則是透過民調滿意度、專家評比綜合結果。

竹市總體競爭力獲非六都第二名，其中經濟力、施政力、文教力都排名非六都第二名。在經濟力13項細項指標中，竹市每戶可支配所得中位數、每人消費支出、家戶連網率等項目名列前茅，文教力13項細項指標中，竹市在公共圖書館每人借閱量達非六都第一，平均每人借閱量達4.3冊，相關指數都與六都相當。文教力也獲評比非六都第二肯定。

林智堅說，近年市府努力打造宜居環境，也吸引更多年輕家庭選擇定居，未來仍會秉持「沒有最好，只有更好」的態度務實施政，帶給民眾幸福與進步。

林智堅指出，竹市文教力近年在各家媒體評比中名列前茅，過去四年教育一直是市府的重點工作，已投入超過48億元推新校園運動，新設2校改善34棟老舊校舍，另也投入4.5億元讓公立國中小「班班裝冷氣」，軟體方面也有每年度仲夏藝文季、兒童藝術節、竹塹國樂節等重點藝文活動，全方位提升竹市教育、藝文環境。