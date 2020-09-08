打撈海洋垃圾不遺餘力 新竹縣漁民許文友獲優等獎

新竹縣新豐鄉64歲的漁民許文友3年前響應新竹縣環保局，加入新竹縣海洋環保艦隊，每逢出海便主動打撈海漂垃圾帶回岸上分類回收，經環保局推薦參加今年全國環保艦隊選拔，榮獲優等獎。許文友說，加入艦隊前，他就堅持垃圾不落海，也希望大家出海、在岸際都不亂丟垃圾，一起守護海洋。

今年的全國環保艦隊選拔，新竹縣的史錦雲獲得特優、許文友獲得優等，2人在維護海洋生態環境方面不遺餘力，史錦雲日前已在國家海洋日接受公開頒獎，許文友今天則在縣府主管會報上，由縣長楊文科頒發獎座、表揚。

許文友說，他的船是中型的膠筏，自己從小就愛釣魚，長大後乾脆乘膠筏出海，岸際3海浬範圍內釣魚，也會載客出海釣季節魚類，過去海上的垃圾較常看到漂流木，但現在變成漁網、寶特瓶等，他都一併帶回岸上分類、丟棄，也叮嚀釣客「不要把垃圾丟進海裡」。

環保局表示，艦隊在3年前成立，縣內坡頭漁港71艘船與船長均加入，將海底垃圾、海漂垃圾、岸際垃圾帶回，環保局也在漁港內設置垃圾桶及分類箱，由船長們秤重，可兌換獎勵品或獎金。