快訊

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打撈海洋垃圾不遺餘力 新竹縣漁民許文友獲優等獎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
今年的全國環保艦隊選拔，漁民許文友（左）獲得優等，今天在縣府主管會報上，由縣長楊文科（右）頒發獎座、表揚。記者陳斯穎／攝影
今年的全國環保艦隊選拔，漁民許文友（左）獲得優等，今天在縣府主管會報上，由縣長楊文科（右）頒發獎座、表揚。記者陳斯穎／攝影

新竹縣新豐鄉64歲的漁民許文友3年前響應新竹縣環保局，加入新竹縣海洋環保艦隊，每逢出海便主動打撈海漂垃圾帶回岸上分類回收，經環保局推薦參加今年全國環保艦隊選拔，榮獲優等獎。許文友說，加入艦隊前，他就堅持垃圾不落海，也希望大家出海、在岸際都不亂丟垃圾，一起守護海洋。

今年的全國環保艦隊選拔，新竹縣的史錦雲獲得特優、許文友獲得優等，2人在維護海洋生態環境方面不遺餘力，史錦雲日前已在國家海洋日接受公開頒獎，許文友今天則在縣府主管會報上，由縣長楊文科頒發獎座、表揚。

許文友說，他的船是中型的膠筏，自己從小就愛釣魚，長大後乾脆乘膠筏出海，岸際3海浬範圍內釣魚，也會載客出海釣季節魚類，過去海上的垃圾較常看到漂流木，但現在變成漁網、寶特瓶等，他都一併帶回岸上分類、丟棄，也叮嚀釣客「不要把垃圾丟進海裡」。

環保局表示，艦隊在3年前成立，縣內坡頭漁港71艘船與船長均加入，將海底垃圾、海漂垃圾、岸際垃圾帶回，環保局也在漁港內設置垃圾桶及分類箱，由船長們秤重，可兌換獎勵品或獎金。

據環保局統計，今年至8月31日止，縣內環保艦隊自海上攜回的垃圾重量達347.33公斤，目前海洋垃圾仍以塑膠製品為大宗，海底垃圾較難處理，盼能與喜好潛水的民眾合作撿拾，海漂垃圾可透過環保艦隊協助，岸際垃圾須靠民眾自發性收拾，共同為海洋出力。

許文友說，過去海上的垃圾較常看到漂流木，但現在變成漁網、寶特瓶等。圖／新竹縣環保局提供
許文友說，過去海上的垃圾較常看到漂流木，但現在變成漁網、寶特瓶等。圖／新竹縣環保局提供

新竹 海洋垃圾 漁民

延伸閱讀

違法堆積轉運垃圾 北市府廢止環保廠商許可證

清傑夫環保公司違法囤積轉運垃圾 北市廢止許可證

被批罰太輕！台南學甲爐碴案 環保局今依新法裁罰7萬2

徐瑜新當選竹縣議員補選 高喊：證明年輕人一樣有機會

相關新聞

打撈海洋垃圾不遺餘力 新竹縣漁民許文友獲優等獎

新竹縣新豐鄉64歲的漁民許文友3年前響應新竹縣環保局，加入新竹縣海洋環保艦隊，每逢出海便主動打撈海漂垃圾帶回岸上分類回收...

台61線西濱快竹南、後龍路段9日施工 部分車道封閉

台61線西濱快速公路苗栗縣竹南到後龍約7公里路段，公路總局苗栗工務段明天上午9點到下午4點將進行路面刨鋪施工作業，公路總...

中壢街藝嘉年華邀國際級達人演出 19日中正公園登場

桃園市府今年舉辦中壢街頭藝人嘉年華，將報名資格放寬，力邀全台身懷絕技的街頭藝人參與，報名時間從8月10日至9月1日，總獎...

路口安全高風險 苗栗有這3大易肇事路段

苗栗縣易肇事路段改善計畫，今年提報頭份市中正路（124縣道）、中華路、日新街5岔路口，苗栗市為公路、中正路、中華路口，及...

風雲社團／海旨玉清慈善會 助北、東部弱勢

桃園市海旨玉清慈善會本著「生命是短暫、愛卻可以無限延伸」宗旨，在各地士農工商、庶民愛心贊助下，每年幫助北、東部各偏鄉弱勢...

通霄中元祭惹民怨 鎮長願受罰

苗栗縣通霄鎮公所提供通霄海水浴場的場地，與中華身心靈能量協會合辦「中元齋天供佛祈福文化祭」，9月5日法會最後一天晚上燒煙...

大溪韭月雪被踩爛 農友好心痛

桃園市大溪百公頃韭菜專區現在正是開花期，贏得「九（韭）月雪」美名，吸引許多遊客賞花、美拍，近期發生遊客為了拍照，踏入韭菜...

未收「蔡桃貴」租金 桃捷：廣告效益更大

YouTuber蔡阿嘎日前包下機場捷運A2站，打造主題車站為兒子慶生，引發爭議。市議員黃敬平指出，桃捷辦展7個月要價約7...

G10 GG 桃議員批沒用心經營

桃園市政府青年事務局為輔導青年就業及創業，2年前在桃園區大興西路、中正路口，以大型彩繪貨櫃打造「G10 GO！市集」。不...

迴龍警義消捐物資送愛心 院生射水坐消防車超開心

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊長江宗晏、迴龍義消分隊長徐景祥與隊員多人，今天下午前往迴龍地區一家育幼院，致贈泡麵、飲料及餅...

桃園學校更新兒童遊戲場 推籃球風、食農教育多元特色

桃園市議會日前進行教育局工作報告時，有議員點名，市內194所公私立國小遊戲場的遊具只有59校合格，教育局近期除鼓勵學校修...

未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

YouTuber蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日，包下桃園機場捷運A2三重站打造蔡桃貴主題車站，桃園市議員輪番砲轟，質疑為何蔡阿...

熱門新聞

未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

抗疫禮金大村公所要加碼 鄉長：金額不超過中央

信不信！雲林家扶收到的普度供品 超過200萬元

1年7、8輛汽機車摔進田裡 網友：最能測出實力的路

宜蘭第二條快速道路 露曙光

梅山鄉萬鷺朝鳳白露大爆發 逾5萬隻黃頭鷺上演遷徙秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。