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台61線西濱快竹南、後龍路段9日施工 部分車道封閉
台61線西濱快速公路苗栗縣竹南到後龍約7公里路段，公路總局苗栗工務段明天上午9點到下午4點將進行路面刨鋪施工作業，公路總局提醒駕駛人屆時請改道行駛側車道。
公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，台61線竹南、後龍路段9日上午9點到下午4點進行路面刨鋪施工作業，屆時封閉台61線88K+300至95K+500，南下及北上快車道路段（竹南─後龍）車輛請改道通行。
改道期間，原行駛於台61線88K+300至95K+500南下快車道的所有車輛，請提前於88K+300處天祥(苗1)出口匯出行駛慢車道，至99K+700處再匯入快車道往南行駛。
另原行駛於台61線94K+000至95K+500北上快車道的所有車輛，請提前於台61線99K+700處匯出行駛慢車道，至93K+500處再匯入快車道往北行駛
苗栗工務段段長陳禎康表示，這次施工主要為修補快車道的破損路面，屆時請遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。
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