中壢街藝嘉年華邀國際級達人演出 19日中正公園登場

桃園市府今年舉辦中壢街頭藝人嘉年華，將報名資格放寬，力邀全台身懷絕技的街頭藝人參與，報名時間從8月10日至9月1日，總獎金高達20萬元，共57組隊伍報名，經初選，選出27組於活動當日9月19日，在中壢中正公園進入決賽，同時邀請太陽馬戲團世界扯鈴冠軍趙志翰、世界級馬戲表演家Richard等國際級街頭藝人表演。

中壢區公所今天舉辦2020中壢街頭藝人嘉年華記者會，由世界級馬戲表演家Richard和街頭遊戲玩家Mario徐開炫，為活動揭開序幕。今年以「街壢競藝」為主軸，除了廣邀在地好手，更擴大範圍邀請全國各地的街頭藝人參與。

市府副秘書長邱俊銘表示，桃市府去年舉辦第一屆中壢街頭藝人嘉年華相當成功，今年再次舉辦，將報名資格放寬，只要是桃園市民或是在桃園工作、讀書，並持有不限地區的街頭藝人證照；或本身就擁有桃園市街頭藝人執照者就可以報名，吸引了宜蘭、台北、台中等共計 57 組好手來報名參與。

經9月3日初選，選出27組，於9月19日在中壢中正公園進行決賽，當日不只街藝好手競演，更邀請世界級馬戲表演家Richard、街頭遊戲玩家Mario徐開炫、全國街頭藝人大賽音樂組冠軍高雄鼓道場、即將成真火舞團團長蔡宏毅，及太陽馬戲團世界扯鈴冠軍趙志翰等五組國際級街藝達人示範表演。

周邊也規劃了摸彩、網美打卡拍照區、文創和美食市集等，歡迎大家一起來感受城市隨處可見的藝術氣息，享受街頭藝術帶來的感動。