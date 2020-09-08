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路口安全高風險 苗栗有這3大易肇事路段
苗栗縣易肇事路段改善計畫，今年提報頭份市中正路（124縣道）、中華路、日新街5岔路口，苗栗市為公路、中正路、中華路口，及竹南鎮科專七路、科專五路口，交通部道安委員會、運輸研究所、苗栗縣政府、警察局等相關單位人員昨天完成3處路口會勘，啟動改善計畫。
警方分析3大易肇事路段改善計畫路口，其中，頭份市中正路、中華路、日新街5岔路口，鄰近公車總站，交通動線複雜，去年發生13件交通事故，15人受傷，主要事故類型為車與車側撞、與汽、機車穿越道路中，碰撞型態則以左轉彎未依規定、未依規定讓車為主。
苗栗市為公路、中正路、中華路口，鄰近台鐵苗栗車站，及通往高鐵苗栗站、國道1號等交通要道，去年發生10起交通事故，16人受傷，主要事故類型為人與汽、機車穿越道路中、車與車同向擦撞，碰撞型態則以未注意車前狀態、左轉彎未依規定為主。
竹南鎮科專七路、科專五路口，是頭份、竹南通往竹南科學園區上、下班通勤必經要道，尤其未來台積電將在竹南設廠，交通量勢必更加頻繁，去年發生8起交通事故，12人受傷，主要事故類型為車與車側撞、車與車追撞，碰撞型態則以未依規定讓車、違反號誌管制或指揮為主。
縣府工務處指出，3大易肇事路共通點交通量大，且車流複雜，交通事故有明顯上升趨勢，苗栗及竹南部分，研擬透過調整道路標線、路口斜坡道、號誌時制計畫調整等手段改善，頭份部分因路口為無號誌路口，涉及改善單位及介面龐大，工務處將向交通部爭取「高風險路廊改善計畫」辦理改善。
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