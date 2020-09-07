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桃園學校更新兒童遊戲場 推籃球風、食農教育多元特色

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供

桃園市議會日前進行教育局工作報告時，有議員點名，市內194所公私立國小遊戲場的遊具只有59校合格，教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。

因應衛生福利部於106年1月25日修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，將學校及幼兒園遊戲場納入規範，全國各學校需於112年1月24日前完成修繕更新作業。

教育局長林明裕局長表示，為輔導全市公私立國小遊戲場進行修繕，教育局已逐年編列預算，有別於傳統罐頭式遊具，將傾聽師生想法、凝聚校內共識，輔導學校結合學校特色、在地文化、親近自然、永續共存等面向規畫主題式或地景式特色遊戲場。

像桃園區青溪國小共融式遊戲場結合學校，以臨近的虎頭山及南崁溪來規畫，提供探索遊具玩樂的情境，遊戲場中心的太空梭「青溪一號」有航向未來的概念，營造出每個孩子都可以盡情玩樂的多元遊戲環境。

蘆竹區公埔國小結合校本課程，將遊戲場融入學校的管樂、鄉土、自然環境等特色，規畫「舞動音樂區」、「鄉土舞龍區」、「五酒桶山遊戲區」及幼兒園專屬的「自然森林探索區」，考量每位孩童的狀況，更打造出身障孩童也能玩樂的場地。

鄰近長庚社區的龜山區長庚國小則以「白色」為主要色系，並用長庚社區中常出現的白鷺鷥為主軸，設計各式攀爬架，另外保留廣受孩子喜愛的經典遊具盪鞦韆，還有定位在大、小土丘上的溜滑梯等。

平鎮區忠貞國小以體育班在籃球比賽場上的優異表現為出發點，設計以籃球為主題的特色遊戲場，除了籃球風的綜合遊具組以外，也在遊戲場四周牆面繪製各種不同運動的圖騰，使孩子增廣運動相關知識，也融入學校的運動風氣。

快樂非營利幼兒園會稽分班的遊戲場，則以崇尚自然風為設計發想，打造「自然風鋪面探索區」、「天然素材攀爬區」、「自然元素觸覺體驗區」、「鯨魚沙坑區」及「開心農場區」，共5大特色區塊，融合綠建築並運用親近大自然素材，是個可以讓幼兒邊玩邊結合食農教育的遊戲場。

桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局近期除鼓勵學校修繕遊戲場外，也積極協助學校結合特色、在地文化來建置主題式或地景式特色遊戲場。圖／桃園市政府教育局提供

教育局 幼兒園

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