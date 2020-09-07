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G10貨櫃市集沒人去？ 議員批去年每月僅1萬人到訪

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
劉勝全指出，G10貨櫃市集前年11月、12月剛開幕時來客人次有10萬人，但去年連續12個月，來客人次僅前年開幕2個月的十分之一，他直呼「G10是青年局的最痛點」。記者陳夢茹／翻攝
劉勝全指出，G10貨櫃市集前年11月、12月剛開幕時來客人次有10萬人，但去年連續12個月，來客人次僅前年開幕2個月的十分之一，他直呼「G10是青年局的最痛點」。記者陳夢茹／翻攝

桃園市政府青年事務局為輔導青年就業及創業，2年前在桃園區大興西路、中正路口，以大型彩繪貨櫃打造「G10 GO！市集」，不過遭市議員劉勝全抨擊，除了剛開幕有10萬多人到訪，去年僅剩1萬多人「實質來說是無人參觀」。

劉勝全指出，前年11月、12月剛開幕時來客人次有10萬人，但去年連續12個月來客人次僅前年開幕2個月的十分之一，他直呼「G10是青年局的最痛」，更接續詢問有委託公司經營嗎？質疑青年局沒有用心監督經營。

劉勝權表示，G10市集花了300多萬來宣傳，結果每月來客人次都在1萬人左右，8月份說因為捷運工程因素要提前關閉，他指出，這代表青年局思考該怎麼增加來客數，應該想辦法增加民眾到訪的意願，才能真正幫助到進駐的創業青年。

青年局長顏蔚慈回應，今年改採取「職人駐村」的模式，每2個月招募從事創意手作產業的青年進駐，在貨櫃內展售商品並開設DIY課程，由於DIY課程採線上預約，因此來客數並不會受到影響，主要是考量現場工程安全才決定營運到8月底。

青年局補充，107年11月3日開幕至8月31日，共有271家不同攤商進駐，吸引約34萬人次造訪，總營業額約1千萬元。而進駐職人藍申樺也表示，自己從台北返鄉創業，的確在市集累積客群，進而有嶄露頭角的機會。

至於G10貨櫃的去從，顏蔚慈說，租來的貨櫃會還回去，另有10多個貨櫃已買斷，目前也發文給市府各局處，可以提供給有意願接手的局處使用，詢問度相當高。此外，10多名職人則會移至其他青年局所屬場館或民營空間，青年局將持續推廣青年職人課程，並提供創業相關資源。

劉勝全指出，G10貨櫃市集前年11月、12月剛開幕時來客人次有10萬人，但去年連續12個月，來客人次僅前年開幕2個月的十分之一，他直呼「G10是青年局的最痛點」。記者陳夢茹／翻攝
劉勝全指出，G10貨櫃市集前年11月、12月剛開幕時來客人次有10萬人，但去年連續12個月，來客人次僅前年開幕2個月的十分之一，他直呼「G10是青年局的最痛點」。記者陳夢茹／翻攝

青年 創業 DIY

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